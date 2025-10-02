Presentazione ufficiale del Settore Giovanile, della Scuola Calcio maschile e femminile, del progetto Calcio Integrato e delle squadre di Futsal della Ducato Spoleto

Domenica 5 ottobre alle ore 17.00 presso l’impianto sportivo “Marco Capitini” di San Giacomo di Spoleto, si terrà la grande presentazione delle attività della Ducato Calcio Spoleto, una realtà sportiva radicata nel territorio umbro, che da anni si distingue non solo per la qualità delle prestazioni, ma per i valori che promuove: rispetto, inclusione, crescita personale ed educazione attraverso lo sport.



All’evento interverranno dirigenti, staff tecnico, atleti e atlete, genitori e sostenitori.

A presentare e coordinare i lavori di presentazione sarà il Presidente della Società Michele Zicavo, insieme alle autorità civili e a figure chiave del panorama sportivo giovanile.

Si accenderanno i riflettori sulle seguenti componenti sportive:

• Scuola Calcio maschile e femminile

• Settore giovanile maschile e femminile

• Squadra del progetto Calcio Integrato (rivolta a persone con diversi gradi di abilità)

• Squadre di Futsal

• Collaborazione “Insieme per Crescere”, con presentazione delle squadre giovanili di Clitunno-Ducato e Bacigalupo



⸻



Una storia di passione e qualità



Fondata su un impegno costante verso lo sport come strumento educativo, la Ducato Spoleto ha saputo negli anni costruire non solo squadre vincenti, ma anche una comunità unita dai valori dello sport. Il cuore della società batte nel settore giovanile, che da sempre si impegna a formare non soltanto atleti, ma persone consapevoli e rispettose.



Particolarmente significativo è il fatto che la Ducato Calcio Spoleto sia tra le poche società umbre ad aver conseguito il Settore Giovanile di 3° Livello (Scuola Calcio Élite / livello qualitativo SGS della FIGC). Questo riconoscimento certifica che la società soddisfa requisiti elevati in termini di:

• formazione tecnica dei tecnici

• strutture adeguate

• programmazione educativa

• attenzione ai progetti speciali (inclusione, attività femminile, progetti congiunti, etc.)



Il “3° livello” significa che la società opera con modalità avanzate: non solo partecipazione a campionati giovanili, ma anche progetti formativi specifici, tutela del benessere dei ragazzi, educazione scolastica, inclusione e capacità organizzative riconosciute a livello federale.



⸻



Attività per tutti, inclusiva e diffusa



La Ducato Spoleto offre un panorama ricchissimo di attività: dalla Scuola Calcio per i più piccoli, maschile e femminile, al Futsal, passando per il Calcio Integrato, fino alle categorie agonistiche giovanili. Si rivolge a chiunque voglia avvicinarsi al calcio, indipendentemente dal genere, dalle abilità o dall’esperienza. È una società che crede nella crescita inclusiva, nella collaborazione tra famiglie, società e territorio, e nella valorizzazione del singolo attraverso il valore del collettivo.



Nel corso dell’evento saranno presentate anche le squadre giovanili delle società Clitunno-Ducato e Bacigalupo con cui è stata avviata una collaborazione al fine di moltiplicare le opportunità di fare sport con continuità insieme alle altre due società del territorio spoletino. Un percorso condiviso per fare in modo di creare uno circolo virtuoso di integrazione di competenze e formazione a favore delle nuove generazioni appassionate di calcio.



⸻



Invito alla comunità



La società invita tutti cittadini, famiglie, appassionati di sport, istituzioni locali a partecipare numerosi all’evento di presentazione. Sarà un momento di festa, di conoscenza reciproca, di condivisione dei valori che animano il nostro progetto: sport, inclusione, amicizia e divertimento.