Presentazione progetti per la “Vita Indipendente”. Le domande a partire da martedì 3 febbraio

è online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto – https://shorturl.at/seLIi – l’avviso di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità.

Finanziato dal Programma Regionale FSE+ 2021-2027, il progetto garantisce l’autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile nelle persone con disabilità, attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale con soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente.

Tra i requisiti di accesso previsti dall’avviso è indicata la residenza in uno dei Comuni della Zona sociale n. 9 dell’Umbria, ossia Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, essere in accertata condizione di disabilità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 della legge 104/92) e avere un ISEE d’importo pari o inferiore a € 35.000,00.

La domanda deve essere presentata, se in forma singola, utilizzando il modello “Allegato A2”, che deve essere compilato in ogni sua parte, secondo le indicazioni riportate, e presentato insieme alla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta.

La domanda per lo svolgimento del progetto per la “Vita indipendente” in co-housing, deve essere presentata in forma congiunta (massimo 3 richiedenti) utilizzando il modello “Allegato A3”.

Le domande possono essere

consegnate a mano all’Ufficio accoglienza/protocollo del Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona del Comune di Spoleto (via San Carlo n. 1) il lunedì ed il martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

spedite a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Spoleto – Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona – via San Carlo n. 1 – 06049 Spoleto (PG);

spedite tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

L’avviso è finanziato con € 51.450,72 e che le domande verranno verificate, valutate ed eventualmente finanziate in base all’ordine cronologico di arrivo.