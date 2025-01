Presentazione di “Io ti porterei” di Nicola Mariuccini

La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per l’anno 2025, relativamente alle erogazioni di ...

Grande mostra evento al caffè letterario del sansi di Spoleto in via della salara ...

Torna in campo la Ducato Futsal dopo la pausa natalizia. I ragazzi spoletini saranno ...

2 ore fa

Prosegue l’iter per la riqualificazione dell’area degli ex bagni pubblici in piazza della Vittoria. ...