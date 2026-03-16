Presentazione dell’attività del Centro Antiviolenza Crisalide: incontro pubblico il 22 marzo

Un momento di confronto e condivisione per rafforzare la rete territoriale contro la violenza di genere. Domenica 22 marzo, si terrà a Palazzo Mauri, presso il Botanical Garden, la presentazione dell’attività del Centro Antiviolenza Crisalide di Spoleto.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere più da vicino il lavoro svolto dal centro, che opera sul territorio a sostegno delle donne vittime di violenza, offrendo ascolto, supporto psicologico e orientamento ai servizi.

Durante l’incontro interverranno diverse figure professionali e istituzionali impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Tra i partecipanti figurano Luigina Renzi, assessora al benessere e innovazione sociale del Comune di Spoleto, Marina Antonini (foto), coordinatrice del centro, Beatrice Lilli, operatrice, Sara Segoloni, psicologa, e Camilla Ramaccini, psicoterapeuta.

Attraverso i loro interventi verranno illustrate le attività del Centro Crisalide, i servizi offerti e le modalità di collaborazione con la rete territoriale antiviolenza.

L’obiettivo dell’incontro è quello di rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza sul tema della violenza e sull’importanza di un lavoro condiviso per prevenirla e contrastarla.

Il Centro Crisalide invita quindi i rappresentanti della rete territoriale antiviolenza, le associazioni e tutta la cittadinanza a partecipare attivamente all’incontro, portando il proprio contributo e favorendo la costruzione di una comunità sempre più attenta e solidale.