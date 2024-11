Presentazione del libro “Scialoja A-Z” a Palazzo Collicola

Ultimo appuntamento di “Accade d’autunno a Spoleto“. Sabato 30 novembre, alle ore 16.30 alla Biblioteca Carandente di Palazzo Collicola, è in programma la presentazione del libro Scialoja A-Z, edito dalla casa editrice Electa e curato da Eloisa Morra.

Toti Scialoja è tra le figure più poliedriche del XX secolo, non solo italiano. Il volume a lui dedicato si articola in oltre cento voci, scritte da diversi autori: selezionata e coordinata da Eloisa Morra, questa raccolta di parole-chiave disegna un ritratto caleidoscopico di Scialoja, in grado di rendere visibile l’itinerario di un intellettuale a tutto tondo, che alla solidità della formazione culturale ha unito un’audacia tipicamente novecentesca.

La curatrice sarà in dialogo con l’artista e Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca, Marco Tirelli, che di Toti Scialoja è stato allievo negli anni Settanta all’Accademia di Belle Arti di Roma.

“Coglierne per intero la figura prismatica è impossibile, allora ben vengano le imprese collettive – scrive Eloisa Morra – In questo libro una trentina tra italianisti, critici, artisti, performer, poeti, storici dell’arte, compositori, matematici, giornalisti, appartenenti a diverse generazioni, ne ricostruiscono il lavoro per fotogrammi, restituendo il ritratto in movimento di una personalità che si rivela tanto più interessante quanto più la vediamo districarsi in un mondo culturale diffidente verso chi osava condurre diverse esistenze creative”.

L’ingresso all’iniziativa è gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione vie email all’indirizzo spoleto@sistemamuseo.it o al numero telefonico 0743 46434.​