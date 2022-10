Venerdì 28 ottobre, alle 18.30, alla Sala Francesco Spitella della Casa Rossa

Venerdì 28 ottobre, alle 18.30, alla Sala Francesco Spitella della Casa Rossa verrà presentato il libro “Gli operai e la fabbrica ‘Pozzi’ a Spoleto”

Saranno presenti lavoratori della ex Pozzi protagonisti delle lotte raccontate nel libro.

Per la serata, il libro sarà in vendita con uno sconto del 20% sul prezzo di copertina. Del 40% per i disoccupati e gli ex operai Pozzi.