Presentazione del libro di Andrea Pomella edito da Einaudi. Sabato 8 novembre a Palazzo Collicola

Ancora un appuntamento per gli appassionati di arte e letteratura nella splendida cornice di Palazzo Collicola.

Sabato 8 novembre alle ore 15.30 nella biblioteca Carandente si terrà la presentazione del libro di Andrea Pomella “Vite nell’oro e nel blu”, Giulio Einaudi editore, “un romanzo avventuroso di un’epopea che si dipana lungo mezzo secolo di storia d’Italia, in cui l’autore restituisce al lettore un affresco, imbevuto di tragicità, sugli artisti di Piazza del Popolo: Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e Francesco Lo Savio”.

Insieme ad Andrea Pomella intervengono Paola Cintio, spoletina, giornalista e blogger, già allieva di Andrea Pomella alla Scuola del libro di Roma per i corsi dedicati a “Scrivere di sé” e Saverio Verini, Direttore dei Musei civici di Spoleto.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e si consiglia la prenotazione scrivendo all’indirizzo email spoletomusei@gmail.com o telefonando al numero 0743 46434.

Il libro

Mario Schifano è un profugo della Libia italiana che porta inciso sulla pelle il marchio del miraggio imperialista di Mussolini. Franco Angeli nasce a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, in una famiglia perseguitata dal fascismo. Tano Festa e Francesco Lo Savio, nonostante i cognomi diversi, sono fratelli. Il primo passa i pomeriggi sulla scalinata di Trinità dei Monti a distribuire poesie ai passanti. Il secondo, fragile e inquieto, sviluppa un pensiero radicale che lo porta ben presto a isolarsi da tutto e da tutti. Sono «i maestri del dolore», come li chiama un gallerista romano storpiando il titolo di una famosa collana di monografie d’artista. Ciascuno vive la sua «ora d’oro» attraversando la café society degli anni Sessanta in una Roma che è tornata a essere il centro del mondo. Conquistano le donne piú ambite, vanno a vivere in lussuosi palazzi aristocratici, viaggiano in ogni continente, guadagnano e scialano in modo compulsivo, si tradiscono fino a tentare di ammazzarsi l’un l’altro, mettono su famiglie e le distruggono, soprattutto dipingono come ossessi, senza tregua, firmando opere che segnano l’immaginario iconografico italiano della seconda metà del Novecento. Ma «l’ora d’oro» – quel particolare tipo di luce che c’è solo a Roma, al tramonto, e che fa sembrare i palazzi di velluto – dura pochissimo, poi arriva «l’ora blu», quella dell’ombra che anticipa la notte. Il clima del Paese cambia e i loro nomi sprofondano nell’oblio. Affrontano gli anni della caduta, dello scivolamento verso la follia, gli arresti, la tossicodipendenza, i ricatti della malavita, i ricoveri in ospedali e manicomi. Dando forma a un’epopea che si dipana lungo mezzo secolo di storia d’Italia, Andrea Pomella scrive il romanzo avventuroso di quattro esistenze indimenticabili, capaci di toccare con mano – e restituirci – l’indifesa bellezza della vita.

Andrea Pomella è nato a Roma nel 1973. Ha scritto i romanzi “La misura del danno” (Fernandel, 2013), “Anni luce” (Add, 2018) con cui è stato tra i 12 candidati al Premio Strega, “L’uomo che trema” (Einaudi, 2018) con il quale ha vinto il Premio Napoli 2019 e il Premio Wondy 2020, “I colpevoli” (Einaudi, 2020), “Il dio disarmato” (Einaudi, 2022) e “Vite nell’oro e nel blu” (Einaudi, 2025). Ha pubblicato inoltre i saggi narrativi “10 modi per imparare a essere poveri ma felici” (Laurana, 2012) e “A Edimburgo con Irvine Welsh” (Perrone, 2023). Insegna scrittura creativa alla Scuola del libro di Roma e alla Holden di Torino.