Sabato 19 novembre, ore 16.30, Archivio di Stato

Sabato 19 novembre alle ore 16.30, l’Archivio di Stato di Spoleto ospiterà la presentazione del catalogo “Dante nelle terre del Ducato”. Il volume rappresenta la sublimazione di un capillare lavoro ricerca che ha fatto emergere importanti documenti dall’archivio notarile di Spoleto e dagli archivi di Cerreto e Norcia.

Il catalogo è anche una sorta di compendio di una densa serie di iniziative, organizzate nel 2021 dal Comune di Spoleto su proposta ed in collaborazione con l’Archivio di Stato di Perugia, per commemorare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Si è trattato di un denso programma di attività, costruito negli anni, fatto di conferenze, concerti, attività con le scuole e cicli di lecturae dantis. Al centro delle recenti iniziative di “Dante nelle Terre del Ducato” l’allestimento di due mostre, una all’archivio di Stato e una a Palazzo Mauri, per raccontare i legami tra Dante e l’antico Ducato di Spoleto.

Tra i numerosi volumi e oggetti esposti nelle mostre e confluiti tra le pagine del catalogo: un prezioso incunabolo del 1484 con il commento di Cristoforo Landino, alcune edizioni illustrate della Commedia risalenti al XVI secolo, carte geografiche del XVI e XVII secolo, alcuni volumi provenienti dalla Biblioteca Carandente in cui emerge l’influenza dell’immaginario dantesco sugli artisti del Novecento, sul cinema e sui linguaggi visuali e frammenti trecenteschi della Commedia rinvenuti di recente sia tra i documenti della sezione archivistica di Spoleto, sia tra quelli degli archivi comunali di Cerreto di Spoleto e Norcia.



Alla presentazione interverranno il sindaco Andrea Sisti, la direttrice dell’Archivio di Stato di Perugia, Cinzia Rutili, Anna Maria Buzzi, già direttrice Generale Archivi e il presidente della Società Dantesca Italiana, Marcello Ciccuto.



La presentazione del catalogo sarà a cura di Emore Paoli, docente di letteratura latina medievale e umanistica dell’Università di Roma Tor Vergata, a cui seguiranno gli interventi di Luigi Rambotti, già direttore dell’Archivio di Stato di Perugia, di Rodney John Lokaj, docente di filologia italiana all’Università di Enna “Kore”. I lavori saranno coordinati dal giornalista Andrea Tomasini.