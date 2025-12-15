Presentato ufficialmente il nuovo portale turistico “visitcampello.it”

Si è svolta questa mattina alle ore 11, presso l’Auditorium A. Pacifici, la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo portale turistico del Comune di Campello sul Clitunno, www.visitcampello.it, un progetto strategico pensato per rafforzare e qualificare la promozione del territorio nel panorama turistico regionale e nazionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la comunità locale, segnando la concreta realizzazione di un percorso avviato dall’attuale Amministrazione comunale fin dall’inizio del mandato. Come ha sottolineato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Bravi, «fin dal nostro insediamento abbiamo cercato di lavorare per dare un’impronta differente alla promozione turistica, con una visione più attuale e capace di rispondere alle esigenze dei tempi»

Il nuovo portale turistico è stato realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione Carispo e alla collaborazione con la struttura regionale di Umbriatourism, che ha affiancato il Comune nello sviluppo di una piattaforma digitale moderna, intuitiva e ricca di contenuti. «Una delle necessità più impellenti era quella di rinnovare il nostro sito di promozione turistica e renderlo più fruibile, interattivo e capace non solo di raccontare le bellezze di Campello, ma anche i servizi offerti e le nostre attività ricettive e commerciali», ha spiegato Bravi.

Durante la conferenza, il Sindaco Simonetta Scarabottini ha evidenziato il valore del portale come strumento strategico per la crescita economica e sociale della comunità, capace di raccontare il territorio in modo chiaro, attrattivo e accessibile, valorizzandone l’identità con un linguaggio moderno e digitale.

Nel suo intervento, l’Assessore Bravi ha inoltre rimarcato come la complessità e l’estensione del territorio comunale rappresentino una risorsa: «Siamo un Comune diffuso, che comporta difficoltà gestionali, ma che può diventare un grande punto di forza per offrire ai turisti un’esperienza ampia e diversificata»

Il portale nasce proprio con l’obiettivo di mettere in rete siti culturali, percorsi naturalistici, cammini, attività economiche e iniziative promosse dalle associazioni locali.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dal lavoro di squadra tra amministratori, tecnici e Regione Umbria. «Questo progetto è il risultato di un ottimo lavoro di squadra», ha aggiunto il Sindaco, ringraziando in particolare il Consigliere Pietro Pacifici e la Dott.ssa Sandra Placidi di Sviluppumbria e Umbriatourism «per il supporto costante e per i suggerimenti qualificati che hanno reso possibile la realizzazione del portale».

L’evento ha previsto anche un approfondimento rivolto agli operatori turistici locali, illustrando le opportunità di visibilità e promozione offerte dall’adesione al portale, destinato a diventare un punto di riferimento autorevole e garantito per chi desidera scoprire e vivere Campello sul Clitunno.

Nel corso della mattinata sono state presentate nel dettaglio le funzionalità del sito, i soggetti coinvolti e le prospettive future di sviluppo dell’offerta turistica locale, in un’ottica di crescita sostenibile e condivisa, basata sulla collaborazione tra pubblico e privato.

Erano presenti alla conferenza:

Simonetta Scarabottini , Sindaco di Campello sul Clitunno

Stefano Bravi , Assessore alla Cultura e Turismo

Pietro Pacifici , Consigliere comunale

Sandra Placidi , Responsabile Area Turismo e Promozione Integrata della Regione Umbria

Maria Letizia Angelini Paroli , Vicepresidente della Fondazione Carispo

L’Amministrazione comunale auspica che visitcampello.it possa crescere nel tempo grazie al contributo di tutti, diventando una vetrina dinamica e condivisa capace di accompagnare lo sviluppo turistico del territorio.