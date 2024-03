Da Stefano Bollani a Steve Hackett, da Antonio Ornano alla Settimana internazionale di Danza: 60 gli appuntamenti in programma dal 21 marzo al 21 giugno

Sessanta appuntamenti in tre mesi, dal 21 marzo al 21 giugno 2024, tra arte, musica, cinema, teatro, sport, visite guidate e mostre. Questo in sintesi il programma di “Accade in primavera a Spoleto”, presentato a Palazzo comunale dal vicesindaco Stefano Lisci e dagli assessori Danilo Chiodetti e Giovanni Angelini Paroli.

Un cartellone che vedrà a Spoleto non solo artisti come Stefano Bollani e il Danish Trio, Steve Hackett dei Genesis, lo spettacolo “Queen Rhapsody”, il comico Antonio Ornano, ma anche manifestazioni di grande richiamo come la Settimana internazionale della Danza e la Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo.

“Anche questa volta gli uffici del Comune e le associazioni hanno fatto un grande lavoro per definire la programmazione degli eventi – ha spiegato il vicesindaco Stefano Lisci – Questo tipo di pianificazione, che coinvolge moltissime realtà di Spoleto, anche sportive, ci permette di presentare periodicamente un cartellone interessante, variegato sotto l’aspetto delle proposte e senza dubbio inclusivo, perché si cerca ogni volta di creare sempre maggiori sinergie”.

“Abbiamo un programma che ci accompagnerà dal primo giorno di primavera fino all’inizio dell’estate. Dopo il Festival dei Due Mondi, quindi nella seconda metà di luglio, avremo in calendario tutti gli appuntamenti della prossima estate – ha aggiunto l’assessore Danilo Chiodetti – Stiamo cercando di dare sempre più spazio al territorio, alle tante realtà associative della città che, anno dopo anno, dimostrato un entusiasmo, un’attenzione ed una creatività che rende sempre più ricco il nostro cartellone di eventi”.

“L’obiettivo è creare appuntamenti che portino turisti in città – sono state le parole dell’assessore Giovanni Angelini Paroli – La volontà di condividere il percorso di costruzione di queste iniziative risponde anche all’esigenza di armonizzare le diverse anime della città, perché più partecipazione riusciamo a generare attorno all’organizzazione degli eventi e più riusciamo a presentare proposte interessanti agli spoletini e ai turisti. Nei prossimi mesi con Don Matteo in onda su Rai1 e la partenza della tappa del Giro d’Italia avremo un’esposizione mediatica importante. Questo avverrà tra aprile e maggio, poi avremo il 67° Festival dei Due Mondi, al termine del quale ripartiremo con gli eventi estivi: si tratta di un lavoro di promozione notevole per la città”.

IL PROGRAMMA

21.03.2024

Riconoscimento all’artista Claudio Trionfi

Giornata Mondiale del Teatro

ore 17.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Stefano Bollani Danish Trio

ore 21.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura di Umbria Green Festival

ingresso a pagamento

22.03.2024

Giornata della memoria e dell’identità cittadina

ore 10.30 – Morgnano, cerimonia commemorativa

a cura del Comune di Spoleto

Queen Rhapsody – per rivivere a teatro la favola dei Queen

ore 21.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura della Società Mea Concerti

ingresso a pagamento

23.03.2024

Sbuffi, performance di Fabio Giorgi Alberti

nell’ambito della Giornata della memoria e dell’identità cittadina

ore 15.30 – Museo delle Miniere

a cura del Comune di Spoleto

23 e 24.03.2024

Giornata di primavera del FAI

visita guidata Ponte Sanguinario a seguire Basilica di San Gregorio

23.03.2024 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

24.03.2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

a cura del Gruppo FAI di Spoleto

dal 25.03 al 1.05.2024

Tulipark

ore – Tenuta Gelosi Leonetti Luparini Baiano di Spoleto

a cura dell’Azienda Agricola Tenuta Gelosi Leonetti Luparini

28.03.2024

Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto

ore 21.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura della Società Mea Concerti

ingresso a pagamento

dal 28.03 al 30.03.2024

Volley Spoleto – Torneo di Pasqua

Palestre Scolastiche

29.03.2024

Cinéma Sala Pegasus

ore 18.00 – proiezione de Il popolo delle donne, di Yuri Ancarani

a cura del Comune di Spoleto

1.04.2024

Fiera di Pasquetta

dalle ore 08.00 alle 20.00 – Viale Trento e Trieste

a cura di Arte e la Terra srls

dal 4.04.2024 al 10.04.2024

LXXI Settimana di studio

Il tempo nell’Alto medioevo

Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura del CISAM

4.04.2024

The Westfield High School Band in concerto

con gli allievi della Scuola di Musica ‘A. Onofri’

ore 20.30 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

ingresso gratuito

5.04.2024

Concerto per la Pace – J.S. Bach – Johannes Passion BWV 245

ore 20.30 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura dell’Associazione culturale XI Canto

il ricavato sarà devoluto all’associazione Peter Pan Spoleto odv

6 e 7.04.2024

Romeo&Giulietta: La follia di Verona, musical

Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

il 6.04.24 ore 21.00

il 7.04.2024 ore 17.00

a cura dell’Associazione Culturale ‘I ragazzi del musical’

dal 12 al 14.04.2024

Fauna 2024

c/o il Complesso di San Nicolò – Palazzo Mauri – Palazzo Collicola

a cura del Comune di Spoleto

dal 13 al 14 aprile 2024

Campionato Italiano Trial

Piazza Garibaldi

a cura del Moto Club Spoleto

13.04.2024

I Longobardi e le nuove mappe di Minecraft

un’avventura virtuale con Marco Vigelini di Maker Camp

ore 16:00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

a cura dell’Associazione Italia Langobardorum

Spoleto sul palco

ore 21.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura del Comune di Spoleto

ingresso a pagamento

14.04.2024

Mercatino dell’Antico

ore 08.00 alle 20.00 – Centro Storico di Spoleto

a cura del Comune di Spoleto

Prima che il gallo canti

una giornata con il gioco di ruolo fantasy ambientato nell’Italia dei Longobardi

ore 10.00-13.00 / 15.00-18.00 – Rocca Albornoz

a cura dell’Associazione Italia Langobardorum

Festa di Primavera

Canile Comunale di Spoleto Loc. Collemarozzo

a cura del Comune di Spoleto

FELICINO

Compagnia La Maschera

ore 17.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

ingresso a pagamento

18.04.2024

presentazione del volume Il museo che non c’è. Catalogo della raccolta d’arte

don Ansano Fabbi a Todiano di Preci

ore 17.00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’

a cura della SABAP – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e dell’associazione culturale Virart ODV

interverranno Nicola Bruni, SABAP Umbria, e Cristiano Croci, Virart ODV

19.04.2024

Il Dizionario delle emozioni

ore 17.00 – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

a cura dell’Associazione Donne contro la guerra APS

presentazione Torneo Spoleto Woman

21.00 – Teatro Nuovo ‘G. C. Menotti’

dal 19.04 al 21.04.2024

Torneo Spoleto Woman

Campo di calcio di San Giacomo e Campo di calcio Flaminio

a cura del Ducato Calcio di Spoleto

20.04.2024

Spoleto sul palco

ore 21.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura del Comune di Spoleto

ingresso a pagamento

25.04.2024

Festa della Liberazione

dalle 8.15 – deposizioni delle corone commemorative a: Possignano, Forca di Cerro; Spoleto: via Matteo Gattaponi e piazza Campello

ore 10.30 – Chiesa di san Filippo, celebrazione della Santa Messa

ore 12.00 – piazza della Libertà, cerimonia istituzionale

sarà presente la Banda Musicale Città di Spoleto

25.04 e 28.04.2024

Spoleto Spring

dalle ore 16.00 alle 19.00 – Parte alta del centro Storico di Spoleto

promozione dei prodotti tipici e animazioni musicali

a cura del Comune di Spoleto

27.04 e 28.04.2024

Autogiro Umbria auto d’epoca

Centro Storico di Spoleto

a cura dell’Associazione Borzacchini Historic di Terni e il Club CAMES Auto e Moto d’epoca Spoleto

27.04.2024

Libertà batte nel cuore

in occasione della Festa della Liberazione

ore 18.00 – Giro della Rocca Albornoz

Collettiva improvvisazione di una cinta di 360 tamburieri. Il suono volerà nell’aria e arriverà per i vicoli del centro storico come anche per le colline intorno alla Città

a cura di Nyla van Ingen e di Franco Troiani

Spoleto sul palco band anteprima

dalle ore 18.00 alle 22.00 – Piazza Pianciani

a cura del Comune di Spoleto

28.04.2024

Enduro Circuit Umbria Tappa Circuito Regionale Umbro

a cura delll’ASD 2010Gravity Team

dal 29.04.2024 al 04.05.2024

33a International Dance Competition Spoleto

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

a cura IDC Spoleto

30.04.2024

Spoleto sul Palco

ore 21.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura del Comune di Spoleto

ingresso a pagamento

dal 1.04 al 31.05.2024 (seguirà programma dedicato)

Il maggio dei libri

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

2.05.2024

Cinéma Sala Pegasus

ore 18.00 – proiezione del film Dead Dance, di Domenico Palma

a cura dell’Associazione Immaginazione e dei Musei civici

3.05.2024

Scambio di persona all’Italiana di Giuseppe della Misericordia

ore 19.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

a cura dell’Associazione i Clitunnali A.P.S.

ingresso a pagamento

4.05 e 5.05.2024

La gente non legge

Spettacolo comico e satirico

Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

il 4.05.2024 ore 21.00

il 5.05.2024 ore 16.30

a cura de ‘Gli Antofagi’

ingresso a pagamento

4.05.2024

Spoleto Spring

Promozione dei prodotti tipici e animazioni musicali

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – Parte bassa del centro Storico di Spoleto

a cura del Comune di Spoleto

Come acqua

Percorso itinerante con attività esperenziali tra le fonti del Centro storico

ore 15.30 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’

per bambini tra i 4 e gli 8 anni e le loro famiglie

a cura dell’Associazione Il filo rosso

11.05.2024

Giro D’Italia 2024

VIII tappa Spoleto-Prati di Tivoli

partenza da Piazza Garibaldi, villaggio tappa Viale Trento e Trieste

14.05.2024

Mercatino dell’Antico

ore 08.00 alle 20.00 – Centro Storico di Spoleto

a cura del Comune di Spoleto

18.05.2024

Saggi della Scuola di Musica e Danza ‘A. Onofri’

ore 15.00 – Complesso monumentale di San Nicolò

a cura del Comune di Spoleto

Notte dei Musei

Io canto per te – voci per l’uguaglianza

coro Omphalos Voices

in occasione della giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia

ore 21.00 – concerto a Palazzo Collicola

a cura del Comune di Spoleto

19.05.2024

Merenda nell’oliveta

un’esperienza unica da vivere, immersi nel paesaggio olivicolo Umbro

a cura del Comune di Spoleto e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio

25.05.2024

Saggi della Scuola di Musica e Danza ‘A. Onofri’

ore 17.00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

a cura del Comune di Spoleto

26.05.2024

Spoleto in Gioco

Giochi e spettacoli nelle piazze della città

a cura del Comune di Spoleto

dal 29.05.2024 al 02.06.2024

Assoluti Italia Enduro

a cura del Moto Club di Spoleto

dal 31.05 al 02.06.2024

Spoleto in Fiore – Mostra mercato dei fiori

Centro Storico di Spoleto

a cura della Pro Loco ‘A. Busetti’ di Spoleto

1.06.2024

Steve Hackett racconta i Genesis

Il chitarrista della mitica band a Spoleto in dialogo con Mario Giammetti

ore 17.00 – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

a cura del Comune di Spoleto

IV Memorial Francesco Cesarini

Giro della Rocca

a cura del Bici Club Spoleto

2.06.2024

Fiera di Sant’Antonio

ore dalle 08.00 alle 20.00 – Viale Trento e Trieste

a cura del Comune di Spoleto

Festa della Repubblica Italiana, cerimonia istituzionale

ore 16.00 – piazza delle Libertà

a cura del Comune di Spoleto

9.06.2024

Mercatino dell’Antico

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 – Centro Storico di Spoleto

a cura del Comune di Spoleto

21.06.2024

Festa della musica

La Banda Città di Spoleto in concerto

ore 21.00 – piazza Pianciani

a cura del Comune di Spoleto

dal 21 al 23.06.2024

58esima edizione della Corsa dei Vaporetti

Centro storico di Spoleto

MOSTRE

dal 22.03 al 27.03.2024

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci”

mostra fotografica e documentale sulla memoria e l’identità cittadina

lunedì 15-19, martedì e giovedì 9-19, mercoledì, venerdì e sabato 9-13

dal 23.03 al 31.03.2024

sala degli Ori, via Saffi

SpoletOlDolls. Nell’arte e nella storia

mostra internazionale di bambole d’epoca da collezione

orario 10.30-13.00 / 15.30-19.00

a cura della Pro Loco di Spoleto ‘A. Busetti’

dal 23.03 al 09.06.2024

Palazzo Collicola

inaugurazione delle mostre primaverili, 23.03 alle ore 11.00

• Infinita infanzia

mostra collettiva con opere di Riccardo Baruzzi, Elena Bellantoni, Filippo Berta, Luca Bertolo, Tomaso Binga, Thomas Braida, Alexander Calder, Maurizio Cattelan, Adelaide Cioni, Linda Fregni Nagler, Francesca Grilli, Myriam Laplante, Diego Marcon, Luigi Ontani, Mattia Pajè, Cesare Pietroiusti, Carol Rama, Calixto Ramírez, Marta Roberti, Andrea Salvino, Namsal Siedlecki, Vedovamazzei, Simona Weller

• Compresenza

mostra personale di Eduard Habicher

• Cose bellissime che si dissolvono (un incontro)

installazione di Daniele Di Girolamo

Spoleto da scoprire

Visite guidate, Spoletocard, incontri e molto altro

