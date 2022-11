Dall’1 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 circa cinquanta appuntamenti tra cinema, teatro, musica, spettacoli itineranti, mostre e letture

Circa cinquanta appuntamenti tra cinema, teatro, musica, spettacoli itineranti, mostre e letture. “Accade a Natale a Spoleto”, il cartellone di eventi organizzato dal Comune di Spoleto in occasione del periodo natalizio, è stato presentato questa mattina nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale.

Ad illustrare le iniziative, in programma dall’1 dicembre al 15 gennaio, il sindaco Andrea Sisti, l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli e la dirigente Roberta Farinelli, alla presenza delle associazioni e delle istituzioni della città che hanno collaborato con l’Ente.

“Spoleto attrae turisti per la sua bellezza e per il suo patrimonio, ma l’organizzazione continua di iniziative senza dubbio aiuta la città – sono state le parole del sindaco Sisti – Ieri si è conclusa con EaT – Enogastronomia a Teatro la programmazione autunnale e oggi presentiamo gli appuntamenti che ci accompagneranno durante il periodo delle feste di Natale. Stiamo lavorando a molti progetti di riqualificazione anche nell’ottica di rendere la città sempre più accogliente per chi decide di visitarla: siamo convinti che vivere una città che è viva può creare un senso di appartenenza maggiore”.

L’assessore Angelini Paroli ha poi fornito alcuni dati sull’andamento turistico del 2022:”Al 30 settembre abbiamo avuto un aumento delle presenze di circa il 20% rispetto al 2019, una crescita molto importante anche se confrontata con altri comprensori della Regione. È un segnale positivo per la città, che ha bisogno di recuperare terreno dopo lo stop causato dal terremoto e dalla pandemia”.

È stata la dirigente Roberta Farinelli, che ha ringraziato per l’impegno, la disponibilità e la collaborazione tutti i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni presenti stamattina a Palazzo comunale, ad entrare nel dettaglio dei singoli appuntamenti.

PROGRAMMA

Giovedì 1 dicembre, ore 16.30

Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Letture sotto l’albero

Racconti natalizi, non solo dai grandi classici della letteratura, per bambini dai 4 ai 10 anni con laboratorio creativo a cura della biblioteca comunale e del Servizio Civile Universale

Ingresso gratuito – con prenotazione (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Giovedì 1 dicembre, ore 21.00

Cinema Sala Pegasus

Il regista Vincenzo Pirrotta presenta il film “Spaccaossa”

Ingresso a pagamento

https://cinemasalapegaus.it

Venerdì 2 dicembre – Domenica 4 dicembre

Complesso monumentale di San Nicolò

Energie in Fermento

Fiera delle Arti giovanili

Sabato 3 dicembre, ore 16.30

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

La domenica dei sogni

Chi ha rapito Babbo Natale

a cura del Teatro verde

Domenica 4 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00

Ritrovo alle ore 9.45 presso la biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Bimbincammino – emozioni a Spoleto, aspettando il Natale!

Trekking ad anello con fiabe e racconti natalizi, lungo le vie della città di Spoleto – per bambini dai 5 ai 12 anni e genitori. A cura della camminattrice Loretta Bonamente

Evento gratuito – prenotazione obbligatoria (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Domenica 4 dicembre, ore 10.30

Sala Pegasus

Giornata dei diritti (diritto al riposo e al tempo libero, al gioco e alle attività ricreative)

ore 10.30 – colazione

ore 11.00 -proiezione del film”Principi e principesse”regia di Michel Ocelot

INGRESSO: gratis bambini al di sotto dei sei anni; ridotto per adulti accompagnatori

INFO: 0743 218732 – 714 – 519

Domenica 4 dicembre, ore 21

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Tutti i sogni ancora in volo

Massimo Ranieri in concerto

a cura di Skyline Produzioni

Biglietti: Ticketone – TicketItalia

Martedì 6 dicembre, ore 16.30

Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Giochi sotto l’albero – per ragazzi dai 14 anni

La biblioteca apre le porte agli appassionati di giochi da tavolo: tra le campagne militari di Risiko, i quiz bizzarri di Cranium, le sfide di Taboo ed altro ancora (il divertimento è assicurato). A cura della biblioteca comunale e del Servizio Civile Universale

Ingresso gratuito – con prenotazione (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Dal 7 all’11 dicembre

“Un Nat@Le che sia Tale”, promosso dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers, che si tiene in città da oltre 20 anni.

In programma ci sono stand natalizi, concerti di Natale con la partecipazione delle scuole del territorio, laboratori ed animazioni per bambini, pesca alla scatola e la locanda del sorriso con frittelle, zeppole e vin brulè.

L’appuntamento è dal 7 all’11 dicembre 2022 ai giardini di Largo Moneta (viale della Stazione).

Gli orari sono i seguenti:

​Mercoledì 7 ore 15 – 19

Giovedì 8 ore 10 – 19

Venerdì 9 ore 15 – 19

Sabato 10 ore 15 – 19

Domenica 11 ore 10 – 19

Giovedì 8 dicembre, ore 10.00

Fiera dell’Immacolata

Viale Trento e Trieste

a cura di L’arte e La Terra srls

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Piazza del Mercato

La casetta speciale di Babbo Natale CRI

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto

Giovedì 8 dicembre, ore 19.45

Teatro Caio Melisso

Quanto resta della notte

spettacolo teatrale di e con Nichi Vendola

Info e prenotazioni a partire dal 28.11.22 al 338 8562727

carla60cianchettini@gmail.com (Lun, Mer, Giov 16-19; Ven 18-20)

Giovedì 8 dicembre, ore 17.00

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Concerto dell’Immacolata e Gran Gala AVIS

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 9 dicembre, ore 21.00

Cinema Sala Pegasus

Rossosolo

Giorgio Canali in concerto

Ingresso a pagamento https://cinemasalapegaus.it

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Spoleto Tipica: Christmas Edition

Mostra mercato prodotti tipici

Casina dei Balocchi – Giardini dell’Ippocastano

Sabato 10 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Piazza del Mercato

La casetta speciale di Babbo Natale CRI

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto

Sabato 10 dicembre, ore 15.00

Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

L’albero condiviso – Porta il tuo addobbo: i bambini e le loro famiglie insieme per decorare l’albero di Natale

Ingresso gratuito

Sabato 10 dicembre, ore 17.00

Teatro Caio Melisso

Time Line: viaggio tra i luoghi d’arte e di cura

Spettacolo a cura di AGLAIA odv

Ingresso ad offerta minima

Sabato 10 dicembre, ore 21.00

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Tutti contro tutti

Maurizio Battista

a cura di Skyline Produzioni

Biglietti: Ticketone – TicketItalia

Domenica 11 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Mercatino dell’Antico

Corso Mazzini, piazza Pianciani, piazza della Libertà

Domenica 11 dicembre, ore 11.00

Cinema Sala Pegasus

G.A.D. La Maschera presenta: UN PIZZITTU DE FELICITA’

docufilm su Gianfrancesco Marignoli

regia di Jared McNeill

Ingresso gratuito su prenotazione

Info e prenotazioni unpizzittudefelicita@gmail.com

lamascheraspoleto@gmail.com

Tel 3398749178

Domenica 11 dicembre, ore 16.30

Casina dei Balocchi – Giardini dell’Ippocastano

Let it show – una curiosa scrittrice di fiabe e racconti sta per iniziare il suo show in prossimità del Natale…ma le sorprese non tardano ad arrivare!

Spettacolo e laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 12 anni, a cura di Loretta Bonamente, attrice

Attività gratuita – prenotazione obbligatoria (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi

Spettacolo a cura di AGLAIA odv

Time Line: viaggio tra i luoghi d’arte e di cura

Ingresso ad offerta minima



Lunedì 12 dicembre, ore 16.30

Bibliocorone, biblioteca scolastica della scuola primaria Le Corone tempo pieno, Via Sacro Cuore n. 17

LeggiAMO la magia del Natale – Letture Nati per leggere per bambini dai 0 ai 6 anni con laboratorio creativo

a cura della biblioteca comunale e del 2 Circolo Didattico

Ingresso gratuito – con prenotazione (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Martedì 13 dicembre, ore 16.30

Casina dei Balocchi – Giardini dell’Ippocastano

Letture sotto l’albero

Alla scoperta delle storie di Natale che non conoscono confini, per bambini dai 4 ai 10 anni con laboratorio creativo

a cura della biblioteca comunale e del Servizio Civile Universale

Ingresso gratuito – con prenotazione (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Venerdì 16 dicembre, ore 21.00

Cinema Sala Pegasus

Il regista Paolo Strippoli presenta il film “Piove”

Ingresso a pagamento https://cinemasalapegaus.it

Sabato 17 dicembre, ore 17.00

Vie del centro storico

Fantomatik Orchestra Street Band

a cura di Visioninmusica

Sabato 17 dicembre, ore 17.00

Complesso monumentale di San Nicolò

Presentazione del volume

Le Montagne, gli uomini e gli Dei. Oltre il Monteluco, immagini e appunti di viaggio

di Sergio Maturi

Sabato 17 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 16.00

Canile Comunale – Loc. Collemarozzo

Natale a casa di Buddy

organizzato da Ariel coop., B+ coop, Fondazione Cave Canem, Comune di Spoleto in collaborazione con associazione “Antonietta Bruno Francia” – M. 336774518 – 3351646004

Domenica 18 dicembre, ore 15.30

Casina dei Balocchi – Giardini dell’Ippocastano

L’attorta più grande del mondo

a cura della Pro Loco di Baiano

Domenica 18 dicembre, ore 16.30

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

La domenica dei sogni Odissea di una sardina

a cura del TEATRO TESTONI

Lunedì 19 dicembre, ore 16.30

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

“DIN DON DAN… suoni di Natale”

Concerto Scuola di Musica Comunale A. Onofri

Martedì 20 dicembre, ore 15.30

Casina dei Balocchi – Giardini dell’Ippocastano

Gaming “Ultima notte a…” – per ragazzi dai 12 anni

Tornano i giochi di ruolo, e stavolta avrete l’occasione di immergervi in una storia gialla piena di tensione e di mistero. Riuscirete a sopravvivere alla notte in un vecchio hotel e a scoprire chi è l’assassino che tormenta voi e gli altri ospiti?

a cura della biblioteca comunale e del Servizio Civile Universale

Ingresso gratuito – con prenotazione (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Giovedì 22 dicembre, ore 21.00

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

HOW SWEET THE SOUND” di Nate Martin & SIGN

Concerto Gospel

a cura di Mea Concerti srl

Ingresso a pagamento. Prenotazioni: Ticket Italia

Codice evento: natemartingospel221222

Venerdì 23 dicembre, ore 17.30

Vie del centro storico

BIANCHE PRESENZE, spettacolo itinerante con trampoli e luci.

L’eleganza delle farfalle di luce si unisce all’atmosfera natalizia per passare un pomeriggio insieme. Suggestivi trampolieri illumineranno le vie della città. Al termine della parata una fantastica e coinvolgente animazione con palloni giganti adatta a grandi e piccini.

a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa

Martedì 27 dicembre, ore 15.30

Biblioteca Comunale Giosuè Carducci

Parole di Natale sulle note di violino

a cura di Silvia Maria Garbini, Lorella Natalizi, Monica Pontini

Scuola di teatro Teodelapio

Giovedì 29 dicembre, ore 21.00

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Neri Marcorè in Le mie canzoni altrui

a cura della Fondazione Festival dei Due Mondi

Biglietti: www.festivaldispoleto.com

Venerdì 30 dicembre, ore 17.00

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi

Concerto di fine anno

a cura dell’Accademia degli Ottusi

Sabato 31 dicembre, ore 22.30

Piazza Garibaldi

CAPODANNO IN PIAZZA

Aspettando il Nuovo Anno: concerto di spettacolo di Marco Ligabue

a seguire: Dj set – vocalist

Martedì 3 gennaio, ore 16.30

Biblioteca comunale “G. Carducci” – Palazzo Mauri

Associazione Teodelapio

presentazione del romanzo di Simona Fasulo “Il naso di Teresa”

con la collaborazione della profumeria “Mariangela” con breve performace olfattiva

Venerdì 6 gennaio, ore 17.00

Piazza Garibaldi

ASPETTANDO LA BEFANA

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto

in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto

Sabato 7 gennaio, ore 21.00

Cinema Sala Pegasus

Pierpaolo Capovilla legge Majakovskij

Ingresso a pagamento | https://cinemasalapegaus.it

Martedì 10 gennaio, ore 15.30

Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Gaming “Ultima notte a…” – per ragazzi dai 12 anni

Continuano i giochi di ruolo, e stavolta avrete l’occasione di immergervi in una storia gialla piena di tensione e di mistero. Riuscirete a sopravvivere alla notte in un vecchio hotel e a scoprire chi è l’assassino che tormenta voi e gli altri ospiti?

a cura della biblioteca comunale e del Servizio Civile Universale

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Giovedì 12 gennaio, ore 16.30

Casina dei Balocchi – Giardini dell’Ippocastano

Paesi in versi – reading di poesie

a cura della biblioteca comunale e della Pro Loco A. Busetti di Spoleto

Ingresso gratuito – con prenotazione (0743 218801 – biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it)

Domenica 15 gennaio, ore 16.30

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

La domenica dei sogni – PINOCCHIO

a cura di TRG

Domenica 15 gennaio, ore 21.00

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi

“Invecchjanno impazzenno”

Spettacolo teatrale a cura de di G.A.D. La Maschera

ingresso a pagamento, vendita Ticket Italia. Info la mascheraspoleto@gmail.com

MOSTRE

“INCISIONE PER L’ARCHITETTURA. La facciata urbana”

a cura di Emidio De Albentiis, Fabio Fabiani, Maria Teresa Romitelli,

Palazzo Collicola 3 dicembre 2022 – 26 febbraio 2023

Vernissage sabato 3 dicembre, ore 11.00

“KLAUS MÜNCH. NEL PIU’ AMPIO CERCHIO, IN QUALCHE LUOGO…”

a cura di Bruno Corà

Palazzo Collicola, 12 novembre 2022 – 12 febbraio 2023

SPOLETO CITTA’ IN UN PRESEPE | XII EDIZIONE

Ex Museo Civico, via del Duomo

Inaugurazione 10 dicembre, ore 11.00

10 dicembre 2022 – 14 gennaio 2023

a cura della Pro Loco Antonio Busetti