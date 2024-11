Sabato 9 novembre presso la Fattoria Sociale di Spoleto è stato presentato ufficialmente il Calendario dell’Avvento 2024, un progetto nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Fattoria Sociale e la Cooperativa Il Cerchio, con il prezioso sostegno di Brunello Cucinelli. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e Lorenzo Mariani segretario regionale di Confcooperative Umbria, riuniti per celebrare un’iniziativa che unisce spirito natalizio e solidarietà verso la comunità e i ragazzi coinvolti. Il Calendario dell’Avvento, realizzato oltreché dai ragazzi della Fattoria Sociale, dagli utenti dei centri della Cooperativa Il Cerchio (Articolo 1, Isola che c’è, Cad Alzheimer, Le Ville) e dal centro sociale anziani San Carlo, è un’opera collettiva che rappresenta un traguardo importante per il progetto di agricoltura sociale della Fattoria.

Ogni giorno di dicembre, aprendo una finestra del calendario, sarà possibile scoprire un piccolo dono: prodotti artigianali e biologici, buoni omaggio, offerti dai partner e dai negozi locali. Questi doni sono simboli di condivisione e appartenenza alla comunità locale. Durante la conferenza stampa, il presidente di Coop Fattoria Sociale Marco Pennacchi ha raccontato i progressi del progetto di agricoltura sociale, grazie al quale i ragazzi coinvolti sviluppano consapevolezza, autostima e nuove competenze. Le attività quotidiane, svolte a contatto con la terra e con il supporto di operatori specializzati, hanno reso possibile la creazione di un contesto inclusivo, di crescita personale e lavorativa. La produzione agricola non solo rappresenta un’opportunità di apprendimento, ma anche uno strumento di benessere, di cura e di sostegno reciproco, che permette ai partecipanti di sentirsi parte attiva della comunità. Il calendario dell’Avvento sarà in vendita presso la Fattoria Sociale. Il ricavato della vendita (offerto al prezzo di 15 €) sarà interamente destinato a potenziare le attività della Fattoria Sociale, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di inclusione per ragazzi con disabilità e di continuare a promuovere percorsi di crescita attraverso l’agricoltura sociale. Per maggiori informazioni contattare i numeri 334 6483553 – 0743221300 o visitare il sito https://fattoriasocialespoleto.it/calendario%20avvento/.