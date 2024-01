Due le sfilate previste domenica 4 (centro storico) e 11 febbraio (viale Guglielmo Marconi – viale Trento e Trieste). In programma anche una mostra e una conferenza sulla storia del carnevale

è stata presentata questa mattina a Palazzo comunale la 195ª edizione del Carnevale di Spoleto, che si terrà dal 28 gennaio al 15 febbraio. Due le sfilate in programma domenica 4 e 11 febbraio, con due percorsi distinti e l’inizio previsto alle ore 14.30.

Il 4 febbraio i carri allegorici sfileranno nel centro storico della città, con partenza da viale Giacomo Matteotti, per poi proseguire in piazza libertà, via Walter Tobagi, via Filitteria, Largo Beniamino Gigli, via Vaita Sant’Andrea, via Pierleone, via Saccoccio Cecili, via Anfiteatro e arrivo in piazza Garibaldi .

La seconda sfilata, in programma l’11 febbraio, partirà invece da via Visso (all’altezza della rotatoria di viale Guglielmo Marconi), per poi proseguire verso viale Trento e Trieste e concludersi in via Fratelli Cervi, nell’area di parcheggio adiacente il Museo dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia.

Dodici i gruppi partecipanti, che comprendono anche alcune scuole del territorio: l’asilo nido di Santa Croce (Morgnano), San Giacomo, l’associazione Il Bruco, San Nicolò, la scuola primaria Le Corone, Protte, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, un gruppo di Folklore dalla Romania, la Banda musicale della Città di Spoleto, la Banda musicale di Castel Ritaldi e gli Sbandieratori.

Nell’arco dei venti giorni della 195ª edizione sono previsti anche una serie di appuntamenti di animazione e celebrativi. Domenica 28 gennaio, alle ore 11, verrà inaugurata a Palazzo Mauri la mostra “Storia del Carnevale di Spoleto” con documenti di archivio, maschere e costumi, mentre sabato 3 febbraio alle ore 11 la sala conferenze di Palazzo Mauri ospiterà la conferenza, curata dal dott. Lorenzo Bisogni, “Tra norme e trasgressioni: il caso del Carnevale di Spoleto tra Stato Pontificio e Regno d’Italia”, che avrà come ospite il prof. Manfredi Merluzzi, direttore del Dipartimento degli studi umanistici dell’Università di RomaTre.

Sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 15.00, è prevista la sfilata di una Marching band per le vie del centro storico, da piazza del Mercato a piazza Garibaldi.

Domenica 11 febbraio, alle ore 10.30, il Museo delle Scienze e del Territorio organizzerà, nella sede di Largo Ermini, un’attività dedicata ai bambini che potranno creare le maschere di Carnevale, ispirate ai loro animali preferiti, utilizzando materiali naturali ed elementi di riciclo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una email a info@mustspoleto.it o chiamando il 351 8177005 (Michele Capitani) entro il 10 febbraio.

Giovedì 15 febbraio, alle ore 17.00, si terrà l’estrazione della lotteria del Carnevale presso il supermercato Tigre in viale Trento e Trieste.

Alla presentazione sono intervenuti il vicesindaco Stefano Lisci, gli assessori Giovanni Angelini Paroli e Danilo Chiodetti, il presidente dell’associazione Manifestazioni Spoletine, Angelo Gelmetti ed il dott. Lorenzo Bisogni.

“Il Carnevale rientra tra gli appuntamenti che intendiamo consolidare dopo gli anni della pandemia, che ne ha ovviamente limitato l’organizzazione – ha spiegato l’assessore Angelini Paroli – Le iniziative in programma nel periodo natalizio sono andate bene, con una presenza turistica che, in attesa dei dati precisi, sappiamo già essere stata positiva. Su questo fronte stiamo lavorando per mettere a terra tutto lo sforzo di progettazione e pianificazione fatto in questi due anni”.

“L‘associazione Manifestazioni Spoletine ha lavorato in questi mesi per rimettere in piedi l’organizzazione del Carnevale e farla tornare al livello che conoscevamo prima del COVID – sono state le parole dell’assessore Chiodetti – Insieme alle due sfilate, celebreremo anche la storia e la tradizione del Carnevale con una mostra ed una conferenza che ospiteremo a palazzo Mauri. Si tratta di un momento molto sentito in città, confermato anche dalle oltre 1000 persone che hanno collaborato alla realizzazione del programma. Ringrazio il dipartimento della Cultura per aver sostenuto l’organizzazione di questo evento”.

“Siamo riusciti a ricostituire i gruppi, che sono tornati a fare attività insieme, dopo questi ultimi anni di stop – ha aggiunto il presidente Gelmetti – coinvolgendo anche i comuni vicini, come Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi. Quello che ci tengo a sottolineare è non solo la valenza turistica del nostro Carnevale, senza dubbio importante, ma soprattutto la sua valenza sociale, perché ci sono oltre 1000 persone che lavorano insieme, si organizzano, dando un grande contributo alla buona riuscita di questo evento”.

“Come amministrazione ci teniamo a ringraziare Angelo Gelmetti e Lorenzo Bisogni e, con loro, le tante persone che hanno collaborato a questa edizione del Carnevale di Spoleto – ha concluso il vicesindaco Lisci – Ci sono tante difficoltà nell’organizzare questa manifestazione, soprattutto in questa fase che è di fatto di ripresa, ma è un momento di grande valore per la città perché mette insieme energie positive, un aspetto indispensabile per la vita della nostra comunità”.