Presentato “Conserva”, il Salone dell’arte della conservazione alimentare

Immaginate un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, un evento che celebra l’arte della conservazione alimentare come mai prima d’ora. Dal 12 al 14 ottobre, tra i magnifici palazzi storici di Spoleto, si terrà “Conserva”, il Salone dell’arte della conservazione alimentare. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono scoprire i segreti di un settore in continua evoluzione, che mette nello stesso tempo insieme temi cruciali più attuali che mai come la sostenibilità, l’etica e la cultura del cibo.

Tre giornate dove il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in laboratori, tasting, incontri e una raccolta mostra mercato che offrirà le selezionate proposte di alcuni produttori nazionali di alta qualità. Dalla tavola rotonda con esperti del settore a un fair dei produttori locali, “Conserva” promette di catalizzare chef, appassionati e consumatori consapevoli, tutti uniti dalla passione per una gastronomia sostenibile e di qualità.

L’evento è stato presentato nella Sala dello Spagna del Palazzo Comunale di Spoleto, con la partecipazione di Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto, Giovanni Angelini Paroli, assessore all’Innovazione imprenditoriale e turismo 4.0, Anna Setteposte – di Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srl, che ha ideato e organizzato l’evento insieme ad AC Company srl patrocinato dal Comune, e Maurizio Pescari, giornalista ed esperto enogastronomico. Ad inviare il suo contributo Monica Petronio, presidente di Slow Food Umbria.

“Conserva”, finanziato con PSR per l’Umbria 2014/2020 – Misura 16 “Cooperazione” – sottomisura 16.4 Tipologia di intervento 16.4.2 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, rientra nel progetto “Vivi le terre del Ducato di Spoleto”, coordinato dal Comune con 15 aziende del territorio riunite per offrire ai consumatori prodotti genuini, di qualità e a km zero. Un progetto già avviato destinato a valorizzare le produzioni agricole delle aziende, nonché a favorire lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Tematiche e obiettivi: sostenibilità e “no spreco”. “Conserva” è più di un semplice evento: è un viaggio che invita a guardare al futuro della conservazione alimentare, riflettendo su ciò che mangiamo e sul modo in cui lo facciamo.

Si propone di esplorare l’evoluzione delle tecniche di conservazione del cibo, dall’antichità fino ai giorni nostri, mettendo in evidenza sia le pratiche tradizionali che le innovazioni contemporanee. Il focus principale sarà sull’importanza storica, culturale e tecnologica di queste tecniche, nonché sul loro ruolo nella sostenibilità ambientale e nella lotta allo spreco alimentare. “Tra i punti cardine della nostra azione amministrativa la sostenibilità ambientale riveste un’importanza particolare, perché parliamo di un tema che ha diversi ambiti di applicazione e rappresenta senza alcun dubbio l’orizzonte a cui tutti dobbiamo inevitabilmente tendere – ha dichiarato il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti – Conserva è un evento che affronta la questione dal punto di vista alimentare, concentrandosi sulla produzione e conservazione dei cibi, mettendo a confronto figure professionali diverse e consentendo al consumatore di apprendere, conoscere e accrescere la propria consapevolezza. Il fatto che tutto questo arrivi al termine di un nostro progetto di promozione e sviluppo delle produzioni locali come Vivi le Terre del Ducato, è senza dubbio un elemento che rende la manifestazione ancora più interessante per il nostro territorio e per la nostra regione”.

“Questa prima edizione di Conserva non è solo il punto di approdo di Vivi le Terre del Ducato di Spoleto, un progetto a cui il nostro settore dello sviluppo economico ha lavorato nell’ultimo anno e mezzo, coinvolgendo quindici aziende del territorio e organizzando incontri ed iniziative per promuoverne i prodotti – ha aggiunto l’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli – ma è anche un punto di partenza per fare di Spoleto il luogo in cui affrontare le tematiche legate al consumo consapevole, alla salvaguardia delle produzioni di qualità, alla conservazione alimentare. Ringrazio Anna Setteposte e Andrea Castellani, con i quali proseguiamo una collaborazione, già sperimentata con Eat – Enogastronomia a Teatro, molto positiva ed interessante per la città perché rafforza e sviluppa il palinsesto di eventi dedicati all’enogastronomia che da tre anni stiamo realizzando in autunno”. Maurizio Pescari si è soffermato sulla descrizione dell’importanza della conservazione e del concetto di tradizione, quale sinonimo di miglioramento delle abitudini alimentari e di produzione del cibo.

Anna Setteposte ha poi spiegato nel dettaglio il programma, che si snoderà come segue.

PROGRAMMA

Diversi i nomi del mondo del food e delle produzioni artigianali di nicchia che si alterneranno durante la tre giorni. Ospiti di “Conserva” protagonisti nell’ex chiesa di Sant’Agata, dove si svolgeranno i laboratori: da Giorgione, al presidente dalla salina di Cervia, a Giuseppe Coletti, fondatore di Authentico, a Paolo Vetrano, responsabile Ricerca&Sviluppo di Callipo Group.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13, dalle 10 alle 18, in Piazza Pianciani si terrà la mostra mercato dei prodotti dell’arte della conservazione. Peculiarità dell’evento saranno i laboratori gratuiti aperti al pubblico. Per partecipare, poiché i posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione inviando una email a: segreteria@anna7poste.com o un messaggio whatsapp al 3920452172.

Sabato 12 ottobre. Dalle 15 alle 16, nell’ex Chiesa S. Agata, “Sottovetro”, laboratorio dimostrativo dedicato a marmellate e confetture di frutta fatte in casa, tutti i segreti per farle in sicurezza e nel rispetto del gusto, a cura di Fattoria Biologica Patrice. Alle 16, al Cinema Sala Frau, Proiezione del cortometraggio dedicato al pane di Strettura “Come ogni mattina”, regia di Claudio Rossi Massimo, con Federico Perrotta, Biagio Iacovelli, Rebecca Zaccariotti, Francesco Giuliano, Giulia Labbro. La lentezza e la godibilità dell’arte del pane diventano un ambiente unico e privilegiato per scambiare sentimenti, valori e tanta umanità. Il pane, dunque, è il vero protagonista della scena. Intorno la miracolo della panificazione la vita scorre, i sentimenti maturano e i sogni non mancano. Ad ingresso libero, vedrà la presenza del regista e degli attori.

Dalle 17 alle 18, nell’ex Chiesa S. Agata, laboratorio dimostrativo “Sottosale”, con Giorgione e il sale dolce di Cervia.

Domenica 13 ottobre. Maratona di appuntamenti nell’ex Chiesa S. Agata: dalle 11 alle 12, “Sottolio”, storia della famiglia Callipo e laboratorio dimostrativo “fare il tonno sott’olio a casa. Quali rischi e quali sicurezze?”; dalle 12 alle 13, talk “La sicurezza e la tracciabilità nel settore delle conserve, come scoprire tutto il percorso che ha fatto la materia prima, dal campo alla forchetta, passo dopo passo”. Verrà dimostrata praticamente come utilizzare una nuova tecnologia e cosa può scoprire il consumatore dal suo smartphone. A cura di Giuseppe Coletti, fondatore di Authentico, startup che aiuta i consumatori di tutto il mondo a riconoscere i veri prodotti italiani e supporta le aziende del food nell’intraprendere percorsi di trasparenza e sostenibilità grazie all’innovazione tecnologica della blockchain.Ingresso libero.

Dalle 15 alle 16, laboratorio dimostrativo “Come realizzare la cagliata e la mozzarella a casa”, a cura di Cosimo Romito; dalle 16 alle 17, laboratorio del gusto a cura di Slow Food Umbria “La bella storia della Merangola”. Dal 2019, la Merangola di Ferentillo (Az. Agr. La Drupa) è ufficialmente parte del Registro Regionale delle Biodiversità dell’Umbria. Un frutto antico, da cui si producono olio agrumato, birra artigianale, marmellata, liquore, salumi e molto altro, rendendolo un tesoro gastronomico straordinario. Dalle 17 alle 18, laboratorio dimostrativo “Sottoaceto”. I quick pickles, come realizzare i sottaceti facili, dai fiori all’uva di stagione, a cura di Gigì Passera “Le sorelle passera”.

Lunedì 14 ottobre. Dalle 10 alle 13, nell’ex Chiesa S. Agata, convegno: “L’arte della conservazione alimentare: dalle tecniche tradizionali alle nuove tecnologie. Tra passato e futuro: storia, nutrizione, etica e tendenze”. Interverranno: Andrea Sisti, sindaco del Comune di Spoleto e agronomo; Giorgio Barchiesi, Giorgione, “Sale, olio e aceto, i custodi del gusto”; Giuseppe Pomicetti, presidente della Salina di Cervia, “Il sale dolce di Cervia”; Guido Farinelli, storico dell’alimentazione e giornalista, “Il tempo del cibo. L’uomo e la sfida della conservazione alimentare”; Giulio Gigli, chef ristorante UNE, “Dal bosco al barattolo, la conservazione nell’alta ristorazione”. A moderare l’incontro sarà Maurizio Pescari, giornalista, esperto enogastronomico. L’evento è realizzato con la presenza e la collaborazione delle aziende aderenti al progetto Terre del Ducato di Spoleto