Presentati i nuovi canali web di comunicazione culturale e turistica di Spoleto

Il Comune di Spoleto rafforza la propria strategia di comunicazione e promozione del territorio con il lancio di nuovi strumenti digitali dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e scientifico della città: il portale turistico Enjoy Spoleto, la webapp in realtà aumentata Spoleto Tour, il nuovo sito del MUST – Museo delle Scienze e del Territorio e la piattaforma Spoleto Cultura, dedicata al circuito dei musei cittadini.

La presentazione è avvenuta questa mattina nel corso della conferenza stampa, organizzata a Palazzo comunale, a cui sono intervenuti il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco con delega alla valorizzazione delle culture Danilo Chiodetti, l’assessore al turismo 4.0 Giovanni Angelini Paroli, per il Lions Club Spoleto la presidente Anna Picchi e Pietro Emidio Rindinella, Gianluca Bellucci di Maggioli Cultura e Gabriele Lena di Int. Geo. Mod. srl.

ENJOYSPOLETO

Il nuovo portale ufficiale dedicato alla promozione turistica della città e del suo territorio, realizzato con l’obiettivo di offrire a visitatori e cittadini uno strumento moderno, completo e facilmente accessibile per scoprire tutte le opportunità che Spoleto offre: dall’arte e la cultura, alla natura e l’outdoor, fino ai borghi da scoprire, alle tradizioni popolari e alla cucina del territorio.

Il sito rappresenta una vera e propria porta digitale sulla città: uno spazio dinamico che raccoglie informazioni aggiornate sugli eventi in programma, i luoghi di interesse, gli itinerari culturali e naturalistici, le esperienze, l’ospitalità, accompagnate da una serie di info utili al turista per sapere come raggiungere la città, dove mangiare e dormire. Attraverso una struttura chiara e contenuti pensati per accompagnare l’utente nella pianificazione della visita, il portale consente di conoscere e vivere Spoleto in modo semplice e immediato.

SPOLETOCULTURA

La piattaforma digitale, progettata dal gestore Maggioli Cultura e Turismo, è dedicata alla valorizzazione del sistema museale cittadino e delle principali attività culturali della città. Il portale nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini, turisti e operatori uno strumento aggiornato e facilmente consultabile per conoscere il patrimonio artistico e le opportunità di visita legate ai musei e ai luoghi della cultura di Spolet, tra cui la Spoleto Card.

Il sito è articolato in diverse sezioni tematiche che guidano l’utente alla scoperta dell’offerta culturale del territorio. Tra queste le aree dedicate alla città di Spoleto e alle esperienze, pensate per raccontare il contesto storico e artistico spoletino, e la sezione musei, che presenta i principali luoghi del circuito cittadino: Palazzo Collicola, Casa Romana, il Museo del Tessuto e del Costume, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato. Il portale include inoltre informazioni utili su orari, biglietti e accessibilità, eventi e didattica.

Contestualmente al lancio del sito sono stati attivati anche i nuovi canali social ufficiali su Facebook e Instagram, strumenti pensati per condividere aggiornamenti, iniziative e contenuti dedicati al patrimonio culturale cittadino, rafforzando il dialogo con il pubblico e ampliando la diffusione delle attività del circuito museale.

SPOLETOTOUR

La nuova webapp di realtà aumentata pensata per offrire a cittadini e visitatori un modo innovativo e immediato di scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città.

Accessibile direttamente da smartphone senza necessità di installare applicazioni, la piattaforma consente di visualizzare informazioni e contenuti digitali semplicemente inquadrando con la fotocamera i luoghi circostanti. Attraverso la tecnologia WebAR, l’utente può individuare i principali punti di interesse nelle vicinanze e accedere a schede informative dedicate a monumenti, vie, piazze e luoghi simbolo di Spoleto.

La webapp offre diverse modalità di consultazione: un elenco dei luoghi di interesse con contenuti di approfondimento, una mappa interattiva che consente di orientarsi facilmente nel tessuto urbano e, infine, la modalità in realtà aumentata che sovrappone informazioni digitali alla visione reale dello spazio urbano.

Tra le sezioni previste anche “Vie e piazze raccontano”, un progetto di valorizzazione della memoria urbana che permette di scoprire le figure storiche, gli eventi e le origini dei nomi delle vie e degli spazi pubblici della città, contribuendo a rafforzare la conoscenza dell’identità e dell’evoluzione storica di Spoleto.

MUSTSPOLETO

Si tratta di uno spazio digitale pensato per presentare e valorizzare le attività del museo, il suo patrimonio e le iniziative dedicate alla divulgazione scientifica e alla conoscenza del territorio.

Il sito offre informazioni aggiornate sui percorsi espositivi, sui progetti scientifici e didattici, sugli eventi e sulle attività rivolte a scuole, famiglie e visitatori. Attraverso una struttura chiara e contenuti accessibili, il sito permette di approfondire i temi legati alle scienze naturali, alla biodiversità e alla storia ambientale del territorio spoletino anche attraverso una sezione dedicata all’edicola digitale, dove è possibile consultare e, in alcuni casi, scaricare atlanti della fauna umbra, scritti del Professor Ragni e del Conte Toni, articoli scientifici inerenti gli aspetti naturalistici, geologici e scientifici del territorio umbro e non solo.

Il nuovo spazio web rappresenta uno strumento importante per rafforzare la comunicazione e la diffusione delle iniziative del museo, favorendo la partecipazione del pubblico e promuovendo una maggiore conoscenza del patrimonio scientifico e naturalistico locale.

Con questo progetto il MUST – Museo delle Scienze e del Territorio compie un ulteriore passo nel percorso di innovazione e valorizzazione delle proprie attività, offrendo una piattaforma digitale moderna e accessibile per raccontare il museo e il territorio che lo circonda.

“Con il lancio di questi nuovi strumenti digitali – sono state le parole del vicesindaco Danilo Chiodetti – il Comune di Spoleto compie un passo importante nel percorso di innovazione della comunicazione turistica e culturale. Portali e applicazioni come questi permettono di valorizzare in modo efficace il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, offrendo ai visitatori strumenti moderni per scoprire la città e il territorio”.

“La digitalizzazione – ha aggiunto l’assessore al turismo 4.0 Giovanni Angelini Paroli – rappresenta oggi una leva fondamentale per la promozione delle destinazioni culturali. Con questi nuovi strumenti mettiamo a disposizione piattaforme accessibili e integrate che migliorano l’esperienza di visita e contribuiscono a rafforzare l’attrattività di Spoleto”.