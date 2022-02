Presentate le mostre di Palazzo Collicola per il 2022

Ecco il programma

Sabato 26 febbraio alle ore 11,00 è stata presentata alla stampa dal Direttore artistico Marco Tonelli, alla presenza del dell’Assessore alla cultura Danilo Chiodetti, presso la Biblioteca Carandente di Spoleto, la programmazione delle mostre di Palazzo Collicola per il 2022.

Con l’occasione sono stati presentati anche i due volumi dedicati al Centenario di Giovanni Carandente (Una vita per l’Arte. Atti del Convegno e Archives and Documents, Catalogo della mostra), a cura del Comitato Nazionale per le celebrazioni della nascita di Giovanni Carandente (Silvana Editoriale) e i cataloghi delle mostre Vittorio Messina. Dishabitat (Gli Ori Edizioni) e Cannavacciuolo/Massini. Ma non ho bicchieri come i tuoi (Sponsorizzazione Amici di Palazzo Collicola).



I numeri per il triennio giugno 2019- novembre 2021, considerando che il museo causa lockdown e Covid è rimasto chiuso 11 mesi ed escludendo il nuovo riallestimento della collezione della Galleria d’Arte Moderna, così si riassumono:





Mostre temporanee realizzate: 15

Cataloghi pubblicati: 15

Acquisizioni nuove opere: 20

Donazioni libri biblioteca Carandente: 800

Bandi MIBACT vinti: 3





PROGRAMMA MOSTRE 2022