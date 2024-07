Presentate le azioni del progetto “BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca”

Una serie di iniziative, attività, laboratori, spettacoli, incontri, letture che hanno al centro la cultura, gli interessi e le emozioni dell’universo giovanile per favorirne, all’interno della biblioteca “G. Carducci”, aggregazione e partecipazione: si va dall’esplorazione della storia e dell’arte del fumetto alla scoperta del linguaggi del podcast, dall’immersione partecipante nelle pratiche cinematografiche alle attività di scoperta della cultura locale e della bellezza e della dignità della persona (tra clown-terapia e concorsi fotografici e di disegno).

Queste le coordinate attorno a cui si muove il progetto di “BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca“, una serie di azioni, rivolte alla fascia d’età tra i 14 e i 35 anni che servono anche ad ampliare l’offerta dei servizi e l’orario di apertura della biblioteca Carducci e che sono stati pensati nell’ottica della conoscenza, dello scambio di interessi e di competenze.

Le azioni del progetto, partito ad aprile, sono state illustrate al pubblico martedì 9 luglio nel cortile coperto di palazzo Mauri nel corso di una serata-performance fatta di monologhi, musica, improvvisazioni sonore e sperimentazione multimediale curata da La Mama Umbria e Beiricordi, con il supporto e la collaborazione di “Scomodo”; uno spettacolo che replica questa sera, giovedì 11 luglio, alle ore 22.30 per la Notte Bianca del Festival.

Contenuti, ambizioni e obiettivi del progetto sono stati illustrati dalla dirigente della cultura del Comune di Spoleto Roberta Farinelli, che ha sottolineato la fondamentale dimensione creativa nel lavoro di sinergia e di partnership tra biblioteca e associazioni (TEUDE, Il filo rosso, L’uovo di Colombo, La Mama Umbria) e di come al centro ispirativo del progetto siano state sempre protagoniste le dinamiche creative emozionali ed esperienziali dei giovani stessi.

Adriana Garbagnati della MaMa ha introdotto l’evento del cinema solubile, in programma il prossimo novembre. Ispirandosi all’idea di arte immediatista propria del futurismo e concepito come atto creativo impulsivo e improvvisato, il cinema solubile è un gioco/evento, a cui partecipano 11 giovani artisti che si sfideranno nel realizzare, in 23 ore, un cortometraggio no budget a tecnica libera della durata massima di 6′ 33″e 11 frames.

A Moreno Orazi dell’associazione Teude il compito di fornire ulteriori dettagli sull’allestimento dello spazio della biblioteca dedicato al fumetto e al cinema d’animazione e anticipare che sono previsti sia incontri sulla cultura del fumetto e sulle tecniche di animazione, sia che verranno realizzati due docu-film sulla forma libro e sulla biblioteca. Tutti i laboratori si svolgeranno in Biblioteca Comunale di Spoleto da novembre al aprile con cadenza settimanale.

Elisa Ranucci del Filo Rosso ha parlato dei corsi di fotografia e di clownterapia che si svolgono nei sabati di luglio e agosto e quello degli incontri formativi denominato “Caffè letterari” che si svolgeranno nel periodo Settembre 2024– Aprile 2025, una volta al mese. II Progetto prevede lo sviluppo delle tematiche come l’appartenenza al territorio, il bene comune, il tessuto sociale con particolare riferimento a quello giovanile con un testo che farà da filo conduttore degli incontri, gestiti e condotti da un formatore.

Infine Matteo Mancini dell’Uovo di Colombo ha raccontato l’esperienza dei podcast che si svolgono ogni settimana il venerdì pomeriggio attraverso una postazione allestita a palazzo Mauri, uno strumento che permette a giovani artisti o creativi o a chi frequenta la biblioteca di esprimere pensieri, poesie, racconti brevi; una connessione “sociale” con mezzi innovativi puntando sul protagonismo del target di progetto per sviluppare processi legati all’ambito della comunicazione e dei contenuti e per favorire, in modo originale, il dialogo e creare un doppio beneficio sia per l’ascoltatore che per lo speaker.

Il Comune di Spoleto, che cofinanzia il progetto con 25.000 euro, ha ottenuto 100.000 euro di finanziamento dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.