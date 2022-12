Prende a calci la porta di un esercizio commerciale nella stazione di Spoleto per rubare accendini e snack

È stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura – sono intervenuti presso la stazione ferroviaria, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, per la presenza di un uomo che, dopo aver sfondato il vetro della porta di ingresso di un esercizio commerciale, era riuscito ad asportare una scatola contenente oltre 20 snack e 4 confezioni contenenti 50 accendini cadauna.

Gli agenti della Squadra Volante, – prosegue la nota – giunti sul posto, sono stati aggrediti verbalmente dall’uomo che ha poi sferrato un calcio a uno degli agenti, colpendolo anche alla mano e costringendolo a ricorrere alle cure mediche.

Dopo averlo riportato alla calma, i poliziotti hanno proceduto con l’identificazione.

L’uomo è risultato inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Spoleto emesso dal Questore della provincia di Perugia. A suo carico sono state inoltre rilevate denunce per i reati di furto in esercizi commerciali e atti persecutori nei confronti di una donna.

Al termine degli accertamenti di rito, – conclude la nota – è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale e deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio.