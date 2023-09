Premio Nickelodeon per il cortometraggio sociale, svelati i finalisti dell’edizione 2023

La cerimonia di premiazione è in programma a fine novembre al cinema Sala Frau

Si sono conclusi il 13 settembre 2023 i lunghi ed attenti lavori di selezione degli 62 Cortometraggi iscritti alla XXVIII Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale.

L’apposita Giuria di Selezione dell’Organizzazione (Cooperativa Sociale Il Cerchio, Cooperativa Sociale Immaginazione, Associazione L’Uovo Di Colombo in collaborazione con l’Associazione “I Miei Tempi” e l’InformaGiovani del Comune di Spoleto) con una serie di votazioni di volta in volta sempre più selettive ha determinato la Rosa dei Finalisti del Premio Nickelodeon 2023.

Come per gli anni passati, la qualità espressa – sia per i contenuti che per la tecnica – della maggioranza dei Cortometraggi ha reso arduo il lavoro che ha portato, inevitabilmente, all’esclusione di opere veramente meritevoli; per questo la Giuria di Selezione tiene ad esprimere comunque il proprio apprezzamento per tutte, indistintamente, le opere presentate.



Ecco l’elenco dei Cortometraggi FINALISTI – Premio Giuria di Selezione 2023:



-La donna svelata di Gaia Pulliero (Padova)

-Saad di Emanuele Patrick Biganzoli (Saluggia-VC)

-Scharifa di Fabrizio Sergi (Santa Teresa di Riva-ME)

-Io sono Saman di Nuccio Modica (Vittoria-RG)

-Della stessa madre di Enrico Francese (Salerno)

-12 Dicembre Giornata dedicata alla persone scomparse di Emanuela Zuccagnoli (Firenze)

-25 Maggio Giornata Internazionale minori scomparsi di Michela Fraschini (Roma)

-Come siamo diventati di Christiano Pahler (Cagliari)

-I ricordi che meriti di Alberto Dorsi, Davide Tagliabue (Lecco)

-Offline di Diego Mariucci, Tommaso Giacometti (Gubbio-PG)





Ora il giudizio sui Finalisti passerà

– alla GIURIA DEI GIOVANI che è la Giuria composta da ragazze e ragazzi – dai 12 ai 28 anni – che assegnerà il Premio Miglior Cortometraggio

– alla GIURIA DI QUALITÀ che è la Giuria composta da professionisti del Cinema, dello Spettacolo e dell’informazione, amici del Premio Nickelodeon, che assegnerà il Premio della Giuria di Qualità – Città di Spoleto

– alla GIURIA “CORTI D’EVASIONE” che è la Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto che assegnerà il Premio Corti d’Evasione

– alla GIURIA “IN CAMMINO” che è la Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti dei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi nei servizi della Cooperativa Sociale Il Cerchio che assegnerà il Premio In Cammino.



Nella Cerimonia pubblica di Premiazione, che è prevista – a Spoleto – nella mattina del giorno sabato 25 novembre 2023, presso il Cinema Sala Frau in Vic. San Filippo 1, saranno svelati i vincitori dei Premi delle quattro Giurie.