Premio Nickelodeon per il cortometraggio sociale: ecco i finalisti

Si sono conclusi il 19 settembre 2025 i lunghi ed attenti lavori di selezione dei 54 Cortometraggi iscritti alla XXX Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale.

L’apposita Giuria di Selezione, con una serie di votazioni di volta in volta sempre più selettive, ha determinato la Rosa dei Finalisti del Premio Nickelodeon 2025.

Come per gli anni passati, la qualità espressa – sia per i contenuti che per la tecnica – della maggioranza dei Cortometraggi ha reso arduo il lavoro che ha portato, inevitabilmente, all’esclusione di opere veramente meritevoli; per questo la Giuria di Selezione tiene ad esprimere comunque il proprio apprezzamento per tutte, indistintamente, le opere presentate.

Ecco l’elenco dei Cortometraggi FINALISTI – Premio Giuria di Selezione 2025:





Ragazzi nostri di Francese Enrico (Salerno)

Falso Profilo di Marco Rota e Ivan Adami (Rosate MI)

L’invisibile di Francesco Maglioccola (Napoli)

Diretta di Paolo Borraccetti (Padova)

La panchina degli Allievi di Regia cinematografica “Scuola di Cinema ZuccherArte” (Genova)

Disonorate di Vincenzo Caricari (Siderno RC)

Trash New World di Alice Sottani (Vicenza)

Dalia di Lorenzo Piscopiello (Pesaro)

Scarpe di Giuseppe Piscino (Gragnano NA)





I Cortometraggi FINALISTI accederanno quindi ai seguenti, ulteriori, giudizi e premi:

-Giuria dei Giovani – Premio “Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio”: Assegnato da una Giuria composta da giovani delle Scuole Medie e Superiori dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Comuni limitrofi

-Giuria di Qualità – Premio “Giuria di Qualità – Città di Spoleto”: Assegnato da una Giuria composta da rappresentanti del Terzo Settore, della Cultura e della Comunicazione

-Giuria del Premio “Corto d’Evasione”: Assegnato da una Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto.

-Giuria del Premio “In Cammino”: Assegnato da una Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti nei servizi di accoglienza della Cooperativa Sociale Il Cerchio per i progetti SAI del Ministero dell’Interno nei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi.

QUEST’ANNO INOLTRE, in occasione del 30° anniversario della nostra manifestazione

-Giuria del Premio “del Pubblico”: Assegnato da tutti coloro che vorranno partecipare a questa nuova giuria popolare (prossimamente pubblicizzata sui nostri canali social).









Nella Cerimonia pubblica di Premiazione, che è prevista – a Spoleto – nella mattina del giorno venerdì 28 novembre 2025, presso il Cinema Sala Frau in Vic. San Filippo 1, saranno svelati i vincitori dei Premi delle quattro Giurie.