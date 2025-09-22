Premio Nickelodeon per il cortometraggio sociale: ecco i finalisti

  • Redazione
  • Settembre 22, 2025
  • CULTURA
  • Letto 64

    • Si sono conclusi il 19 settembre 2025 i lunghi ed attenti lavori di selezione dei 54 Cortometraggi iscritti alla XXX Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale.
    L’apposita Giuria di Selezione, con una serie di votazioni di volta in volta sempre più selettive, ha determinato la Rosa dei Finalisti del Premio Nickelodeon 2025.
    Come per gli anni passati, la qualità espressa – sia per i contenuti che per la tecnica – della maggioranza dei Cortometraggi ha reso arduo il lavoro che ha portato, inevitabilmente, all’esclusione di opere veramente meritevoli; per questo la Giuria di Selezione tiene ad esprimere comunque il proprio apprezzamento per tutte, indistintamente, le opere presentate.
    Ecco l’elenco dei Cortometraggi FINALISTI – Premio Giuria di Selezione 2025:

    Ragazzi nostri di Francese Enrico (Salerno)
    Falso Profilo di Marco Rota e Ivan Adami (Rosate MI)
    L’invisibile di Francesco Maglioccola (Napoli)
    Diretta di Paolo Borraccetti (Padova)
    La panchina degli Allievi di Regia cinematografica “Scuola di Cinema ZuccherArte” (Genova)
    Disonorate di Vincenzo Caricari (Siderno RC)
    Trash New World di Alice Sottani (Vicenza)
    Dalia di Lorenzo Piscopiello (Pesaro)
    Scarpe di Giuseppe Piscino (Gragnano NA)

    I Cortometraggi FINALISTI accederanno quindi ai seguenti, ulteriori, giudizi e premi:
    -Giuria dei Giovani – Premio “Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio”: Assegnato da una Giuria composta da giovani delle Scuole Medie e Superiori dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Comuni limitrofi
    -Giuria di Qualità – Premio “Giuria di Qualità – Città di Spoleto”: Assegnato da una Giuria composta da rappresentanti del Terzo Settore, della Cultura e della Comunicazione
    -Giuria del Premio “Corto d’Evasione”: Assegnato da una Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto.
    -Giuria del Premio “In Cammino”: Assegnato da una Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti nei servizi di accoglienza della Cooperativa Sociale Il Cerchio per i progetti SAI del Ministero dell’Interno nei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi.
    QUEST’ANNO INOLTRE, in occasione del 30° anniversario della nostra manifestazione
    -Giuria del Premio “del Pubblico”: Assegnato da tutti coloro che vorranno partecipare a questa nuova giuria popolare (prossimamente pubblicizzata sui nostri canali social).

    Nella Cerimonia pubblica di Premiazione, che è prevista – a Spoleto – nella mattina del giorno venerdì 28 novembre 2025, presso il Cinema Sala Frau in Vic. San Filippo 1, saranno svelati i vincitori dei Premi delle quattro Giurie.

    Tutte le Scuole che volessero partecipare alla Giuria dei Giovani – Premio “Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio” potranno inviare la loro richiesta alla nostra email premio.nickelodeon@gmail.com.

    Share

    Articolo precedente

    Il Menotti Art Festival raddoppia in America ed apre alla Cina

    Articolo successivo

    Menotti Art Festival apre anche alle Gallerie ed i Palazzi storici della città

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....