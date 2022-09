Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale, annunciati i finalisti dell’edizione 2022

La cerimonia conclusiva è prevista per sabato 26 novembre

Si sono conclusi il 22 settembre 2022 i lunghi ed attenti lavori di selezione degli 63 Cortometraggi iscritti alla XXVII Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale.

L’apposita Giuria di Selezione dell’Organizzazione (Cooperativa Sociale Il Cerchio, Cooperativa Sociale Immaginazione, Associazione L’Uovo Di Colombo in collaborazione con l’Associazione “I Miei Tempi” e l’InformaGiovani del Comune di Spoleto) con una serie di votazioni di volta in volta sempre più selettive ha determinato la Rosa dei Finalisti del Premio Nickelodeon 2022.

Come per gli anni passati, l’alta qualità – sia per i contenuti che per la tecnica – della maggioranza dei Cortometraggi ha reso arduo il lavoro che ha portato, inevitabilmente, all’esclusione di opere veramente meritevoli; per questo la Giuria di Selezione tiene ad esprimere comunque il proprio apprezzamento per tutte indistintamente le opere presentate.



Ecco la Selezione Ufficiale per il “Premio Finalisti”:

-Vita da cani di Riccardo De Angelis – Porto Recanati (MC)

-¿Estáis ahí? (C’è nessuno?) di Ana Maria Ferri – Valencia (Spagna)

-Giovanni di Marco di Gerlando e Ludovica Gibelli – Genova

-Con i miei occhi di Silvia Nobili – Roma

-Piano di Lorenzo Vitrone – Roma

-Algos di Luigi Di Noi, Chiara Lecciso, Frank Leone – Lecce

-Ho dipinto la pace di Giuseppe Sagnelli – Santa Maria a Vico (CE)

-Il Gioco delle Paure di Marco Rota e Ivan Adami – Rosate (MI)

-Un anno dopo di Alessio di Lallo – Campobasso

-Siria 10 anni dopo di Gimmi Cavalieri – Emirati Arabi Uniti

Ora il giudizio sulla Selezione Ufficiale dei Finalisti passerà

-alla GIURIA DEI GIOVANI che è la Giuria composta da ragazze e ragazzi – dai 12 ai 28 anni – che assegnerà il Premio Miglior Cortometraggio

-alla GIURIA DI QUALITÀ che è la Giuria composta da professionisti del Cinema, dello Spettacolo e dell’informazione, amici del Premio Nickelodeon, che assegnerà il Premio della Giuria di Qualità – Città di Spoleto

-alla GIURIA “CORTI D’EVASIONE” che è la Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto che assegnerà il Premio Corti d’Evasione

-alla GIURIA “IN CAMMINO” che è la Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti dei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi nei servizi della Cooperativa Sociale Il Cerchio che assegnerà il Premio In Cammino

Nella Cerimonia conclusiva prevista per sabato 26 novembre 2022 saranno svelati i vincitori dei Premi delle quattro Giurie.