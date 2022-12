Premiato lo sport spoletino

Ecco tutti i premi assegnati

Sei squadre, ventitré atleti, cinque atleti master, cinque premi alla carriera e tre premi speciali. Questi i riconoscimenti che l’amministrazione comunale ha assegnato in occasione della cerimonia “Premiazione dello sport spoletino”, che si è svolta ieri pomeriggio al Complesso Monumentale di San Nicolò.

Alla presenza del sindaco Andrea Sisti, del Presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, del vicesindaco Stefano Lisci, degli assessori Agnese Protasi e Luigina Renzi e del consigliere comunale Federico Cesaretti, gli sportivi della città che si sono distinti per i risultati conseguiti nel 2022 hanno ricevuto la targa del Comune di Spoleto quale tributo non solo al valore sociale, culturale e aggregativo dello sport, ma anche quale riconoscimento fattivo per i meriti di coloro che, con passione esemplare e grande impegno, si dedicano quotidianamente alla propria disciplina sportiva.

In una sala gremita in ogni ordine di posto sono state sei le categorie di sportivi premiati. Dopo la proiezione di un video celebrativo dedicato agli sportivi spoletini che in Italia e in ambito internazionale hanno ottenuto risultati di presitigio (Agnese Duranti, Alessandro Cappelletti, Saverio Bartoli, Benedetta Gramaccioni, Christian Lolli, Gianluca Andolfi, Mirko Gori, Emma Sereni e Alessandro Farroni), sono state cinque le categorie premiate.

Per la categoria “Squadre” i riconoscimenti sono stati assegnati a Atomika Basket, Marconi Volley (ora Nuova Pallavolo Spoleto), Asd Team Dance – Disciplina hip hop, Asd Team Dance – Disciplina Danza Contemporanea, Asd Ducato Spoleto calcio integrato e Asd Atletica 2S.

Per la categoria “Atleti” i 23 premi sono stati assegnati a Lucrezia Mancini e Alessio Mancini (Asd Spoleto Nuoto), Federico Alimenti, Alessandro Alimenti, Marco Antonini e Giordano Cerqueglini (Asd Bocciofila Città di Spoleto), Adelmo Gabriele Giacomelli e Giorgia Federiconi (Asd Boxing Club Diego Bartolini “Club La Sfida”), Tommaso Conti e Emma Selli (Asd Centro Ippico “La Somma”), Angelica Roccetti (Polisportiva La Fenice), Eleonora Ginevri (Compagnia Arcieri del Bosco Sacro), Emma Luchetti, Athena Petrecchia, Lisa Di Mattia e Alice Pagnotta (Los Angel’s Skatting Club pattinaggio), Edoardo Piccioni (Talarico Karate Team), Carlo Filippi, Sofia Musco, Sofia Cesari e Elisa Salvi (Asd Baila – Karate), Marco Melchiorri (Atletica Winner Foligno) e Francesca Galli (Tennis Club 2 Valli).

Per la categoria “Atleti master” i riconoscimenti sono andati a Silvio Marcelli (Athlon Bastia), Mario Romoli (Asd Baila – Karate), Luigi Cortecci (Asd Circolo Tennis Spoleto), Piergiorgio Conti (Asd Atletica 2S) e Massimiliano Giacomo Dominici (Team Academy Mud&Glory di Beroide).

I “Premi alla carriera” sono andati a Laura Bocchini (Polisportiva La Fenice), Piero Santarelli (Asd Spoleto Nuoto), Francesco Raggi (Asd Spoleto Calcio), Roberto Carraresi (Presidente FIT Umbria) e Lorenzo Calzola (Asd Baila – Karate).

Tre i “Premi speciali” consegnati Luca Ministrini (Asd SpoletoNorcia in MTB), Daniele Cesaretti (Asd Moto Club Spoleto) e Stefania Baroni (Asd Atletica 2S).