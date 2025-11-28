Premiati i vincitori del 30° premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale

Si è conclusa venerdì 28 novembre 2025 la XXX Edizione del Premio Nickelodeon per il Cortometraggio Sociale organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio di Spoleto.



PREMIO “GIURIA DI SELEZIONE”

-Ragazzi nostri di Francese Enrico

-Falso Profilo di Marco Rota e Ivan Adami

-L’invisibile di Francesco Maglioccola

-Diretta di Paolo Borraccetti

-La panchina degli Allievi di REGIA cinematografica “Scuola di Cinema ZuccherArte”

-Disonorate di Vincenzo Caricari

-Trash New World di Alice Sottani

-Dalia di Lorenzo Piscopiello

I 54 Cortometraggi iscritti hanno impegnato le Giurie del Premio nelle varie fasi di valutazione e, durante la cerimonia conclusiva, tra i 9 Finalisti vincitori del



Sono intervenuti alla Cerimonia, oltre ad una rappresentanza della Giuria dei Giovani ed una della Giura dei giovani rifugiati-richiedenti asilo, la Presidente della Cooperativa Sociale Il Cerchio Serenella Banconi, l’educatrice presso la Casa di Reclusione di Spoleto Sabrina Galanti, Roberto Rapastella per la Giuria di Qualità e il giornalista, regista e sceneggiatore Filippo Vendemmiati che, oltre ai saluti a tutti i presenti, hanno avuto parole di elogio per tutti i cortometraggi Finalisti e per i loro Autori.

Tra i pubblici ringraziamenti dovuti dall’Organizzazione, si vogliono evidenziare quelli

– alle Direzioni ed agli insegnanti di tutte le scuole che hanno accolto la nostra proposta e, naturalmente, agli oltre 570 studenti che hanno partecipato alla GIURIA DEI GIOVANI “PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”

.Scuola Media Statale Istituto Comprensivo “Parini” di Castel Ritaldi;

.Scuola Media Statale “Pianciani” di Spoleto;

.Scuola Media Statale “Manzoni” di Spoleto;

.Scuola Media Statale “San Giacomo” di Spoleto;

.Istituto d’Istruzione Superiore “SANSI – LEONARDI – VOLTA” di Spoleto (Liceo Classico, Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico “Sansi”; Liceo Scientifico “Volta”; Liceo Artistico “Leonardi”)

.IPSEOASC Alberghiero “De Carolis” Sede di Spoleto

.Scuola Secondaria di Secondo Grado ISIA – IPC Bastardo;

.ITAS-Istituto Tecnico Agrario di Sant’Anatolia di Narco

– alla Direzione, agli Operatori ed ai Collaboratori tutti, a vario titolo, della Casa di Reclusione di Spoleto ed ai 40 detenuti che hanno partecipato alla GIURIA DEL PREMIO “CORTO D’EVASIONE”

– alla GIURIA DI QUALITÀ PREMIO “CITTÀ DI SPOLETO” quest’anno composta da

.Stefano Alleva (regista)

.Marina Antonini (scrittrice)

.Simona Bonini Baldini (docente di Discipline audiovisive e multimediali presso il Liceo Artistico dell’ISS Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto)

.Duccio Brunetti (regista ed art director)

.Luca Valentino Paluello (videomaker e co-fondatore del Premio Nickelodeon)

.Jacopo Fioretti Raponi (critico cinematografico)

.Marco Martani (autore, produttore, regista e sceneggiatore)

.Roberto Rapastella (scrittore, ideatore del Concorso Letterario “Spoleto Calling”)

.Ewa Spadlo (attrice e docente di recitazione)

– ai ragazzi ed operatori del Centro Socio Riabilitativo diurno per disabili “L’Isola che c’è” di Giano dell’Umbria, Centro dell’USL2 Umbria gestito dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio di Spoleto, che hanno realizzato i Trofei per i Cortometraggi Finalisti

– al Comune di Spoleto per il patrocinio ed il suo contributo

– alla rete SAI-Sistema Accoglienza ed Integrazione (nei comuni di Spoleto e Castel Ritaldi) del Ministero dell’interno che in Italia gestisce i progetti di accoglienza, di assistenza e di integrazione dei richiedenti asilo a livello locale ed ai 20 giovani rifugiati-richiedenti asilo che hanno partecipato alla GIURIA DEL PREMIO “IN CAMMINO”

– grazie infine al BANCO DESIO che, da diversi anni ormai, aiuta questa nostra iniziativa sociale e culturale.

Un ultimo “grazie” va, indistintamente, a tutti i 54 Autori che hanno partecipato a questa XXX edizione e che, di fatto, l’hanno resa possibile.

Per tutti, la Cooperativa Sociale Il Cerchio e lo Staff del Premio Nickelodeon (Marcello Monaco, Vittoria Morrichini, Patrizia Costantini, Matteo Mancini, Valentina Proietti, Jacopo Fioretti Raponi) danno appuntamento al 2026 con la XXXI Edizione!