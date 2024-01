Premiata la Scuola primaria “G. Sordini”

È stata la scuola vincitrice del Green Contest School di Ethosland

Questa mattina la Scuola Primaria G. Sordini, nella figura del suo Dirigente Scolastico dell’IC Spoleto 2, Prof. Andrea Proietti, ha ricevuto dalla Direttrice del Centro Commerciale La Torre di Spoleto, Daniela Ottavi, il primo premio come vincitrice del Green Contest School di Ethosland, progetto green nato dalla volontà di raggiungere importanti obiettivi di responsabilità sociale ed eco-sostenibilità.

Con lo scopo di sensibilizzare piccoli cittadini più consapevoli, l’iniziativa ha coinvolto le scuole del territorio, allestendo un Contest artistico, dove ogni classe ha elaborato disegni a tema green, consegnati poi in galleria, per ricevere a quel punto un vasettino con semi da coltivare a casa.

In questo modo, attraverso la cura di piantine in famiglia, i bambini sono diventati piccoli ambasciatori green del Progetto e della Nostra città. I complimenti di tutta la comunità ai giovani artisti ‘in erba’.