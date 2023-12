Premiata la Ducato Futsal

Riconoscimenti sia dalla FIGC che dal Comune di Spoleto. La partita con il Gubbio Burano rinviata al 21 dicembre

In un momento tecnicamente non semplice, per la Ducato Futsal arrivano le premiazioni della scorsa magnifica stagione, a testimoniare che, nonostante i deludenti risultati di queste ultime settimane, un percorso importante è stato fatto, per una compagine nata meno di un anno e mezzo fa. Ed ecco, allora, in bella mostra due trofei che sono stati consegnati dal Comitato Regionale della FIGC: il primo per la vittoria del campionato di serie C2 ’22-’23 ed il secondo, non meno importante, vista la filosofia della società, la Coppa Disciplina, sempre relativa alla stessa annata agonistica.