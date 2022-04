Precetto Pasquale in Duomo per il 216° Corso Allievi Agenti della Scuola di Polizia di Spoleto

La Messa è stata celebrata da mons. Renato Boccardo e da don Mariano Montuori

Ieri mattina, il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, Primo Dirigente Maria Teresa Panone, insieme al personale dell’Istituto e ai 310 frequentanti del 216° Corso Allievi Agenti nonché di una delegazione dell’ANPS, hanno partecipato al precetto Pasquale, presso la Cattedrale di Spoleto, officiato dall’Arcivescovo di Spoleto – Norcia Renato Boccardo, coadiuvato per l’occasione dal cappellano dell’Istituto don Mariano Montuori. L’Arcivescovo nell’omelia ha sottolineato l’importanza dei compiti che a breve saranno chiamati a svolgere gli allievi agenti e il vero significato dell’essere poliziotti, come scelta di vita. Al termine della cerimonia, gli allievi agenti del 216° corso, per testimoniare concretamente la loro vicinanza al popolo ucraino, hanno consegnato a Monsignor Boccardo, una donazione in favore dei rifugiati, ospiti della cittadina di Spoleto.