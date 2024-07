Posterna, Grifoni: “E adesso chi paga?”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La Corte di Cassazione, con sentenza dello scorso dieci luglio, ha respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Spoleto, avverso alla sentenza emessa precedentemente dalla Corte di Appello di Perugia, con la quale si intimava al Comune stesso il pagamento della indennità stabilita per l’esproprio dell’area del parcheggio della Posterna, già proprietà della società FINDEM srl.

La motivazione sembrerebbe essere il non luogo a procedere poiché il Comune di Spoleto, non avrebbe depositato, contestualmente al ricorso, copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata. Non solo quindi ora il Comune dovrà corrispondere la suddetta indennità consistente in centinaia di migliaia di euro, oltre agli interessi nel frattempo maturati e che matureranno, ma dovrà anche far fronte alle varie spese processuali.

Tutto questo perché non ci si è mai, e dico mai, voluti mettere intorno ad un tavolo per trovare una bonaria soluzione con gli interessati.

A fine dicembre del 2021, presentai una interpellanza in proposito, ricostruendo tutta la vicenda legata al cosiddetto Ecomostro, chiedendo testualmente al Sindaco : “Quali azioni concrete l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto per poter risolvere, una volta per tutte, la vertenza in parola che, se non definita, potrebbe significare un danno economico non indifferente per il Comune.”

La risposta fu che si stava lavorando per addivenire a questa soluzione e che il Comune si sarebbe fatto parte diligente per convocare i soggetti chiamati in causa.

Quanti incontri ci sono stati a tal proposito? Nessuno!!!!!!! Ed ora siamo arrivati a questo epilogo, dovendo far fronte alla corresponsione della cifra indicata, diventata imperativa ed esecutiva. Chi paga???

Noi cittadini, ovviamente!!!!



IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni