Porte Aperte alla Dante Alighieri: Un sabato alla scoperta del futuro

Il 10 gennaio scorso, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” ha spalancato le proprie porte a futuri studenti e famiglie per l’atteso Open Day. È stato un pomeriggio denso di entusiasmo, partecipazione e scoperta, pensato per accompagnare i ragazzi nel delicato passaggio verso la scuola media.

La giornata si è aperta con il saluto della Dirigente Scolastica e un’esibizione musicale curata dagli studenti delle classi seconde. Successivamente, i docenti hanno illustrato un piano formativo volto a coniugare competenze digitali e saperi tradizionali.

Il cuore dell’evento è stato rappresentato dai laboratori didattici, guidati dagli alunni in qualità di tutor. Nei laboratori STEM sono stati proposti esperimenti pratici, robotica educativa e creatività digitale. L’area delle lingue straniere ha invece offerto momenti teatrali e conversazioni dinamiche. Grande successo hanno riscosso il laboratorio di Arte, attraverso il quale i ragazzi hanno ricreato capolavori viventi in posa fotografica, e quello di Caviardage.

Ampio spazio è stato dedicato alla dimensione internazionale dell’istituto che propone, oltre il progetto Erasmus+, percorsi per certificazioni linguistiche come Cambridge, DELE e DELF, che costituiscono per gli alunni, già da tempo, un percorso di eccellenza nell’ambito delle lingue straniere. L’obiettivo dichiarato è favorire l’incontro con nuove culture e migliorare le competenze in contesti reali. L’alta affluenza ha confermato il ruolo centrale della scuola nel territorio come ambiente accogliente e innovativo. Per chi non ha potuto partecipare, è prevista un’apertura straordinaria per martedì 27 gennaio alle ore 16:00. Sarà un’ulteriore occasione per conoscere la realtà scolastica dell’IC Spoleto1 “Della Genga – Alighieri”. Una tradizione che continua.