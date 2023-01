Porta un sorriso ai bambini di Gerico, i numeri vincenti della lotteria di beneficienza

È stata promossa dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno

7 gennaio, presso Hotel Los Angeles, in Santa Maria degli Angeli ( Assisi ), alla presenza del delegato del Sindaco di Assisi Maria Martini degli Esposti e di P. Giuseppe Battistelli, ofm, Presidente dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ets, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti realizzata dai bambini Francesco e Chiara Alunno, con la partecipazione dei soci, benefattori e simpatizzanti.

NUMERI VINCENTI – ELENCO PREMI

339 – Buono Omaggio per una persona, non nominativo, per un viaggio in Terra

Santa, organizzato dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ets ( Valido fino al Dicembre 2024 )

945 – Televisore 32 pollici

1244 – Quadro a olio dell’artista Giovanna Gubbiotti

639 – Pernottamento per una notte ( Commutabile in cena ) per due persone

presso Hotel Los Angeles

170 – Madonna con bambino – Ceramica di Gualdo Tadino

287 – Sciarpa Cashmere 100%

1225 – Lattina Olio Evo – 5 litri

436 – Croce d’ argento del decennale dell’Associazione

151 – Fornetto elettrico

1341 – Borsone da viaggio

207 – Zaino

192 – Servizio da caffè

1377 – Cestino prodotti tipici umbri

I338 – Confezione di Nardo e Mirra

877 – Piatto decorato

I premi vanno ritirati entro tre mesi dall’ estrazione presso Hotel Los Angeles, in Via Los Angeles 77/a, S.Maria degli Angeli ( Assisi ).

In un clima natalizio e festoso, P. Giuseppe ha ringraziato tutti partecipanti e i benefattori, che in modo diverso hanno sostenuto l’ Associazione e contribuito alla divulgazione della lotteria, inoltre ha comunicato che entro il mese di febbraio verrà presentato il programma dell’ anno in corso presso il Monastero Francescano “ Casa Laudato Sii “ delle Suore Angeline, in Santa Maria degli Angeli.

RECAPITI – Segreteria – 393.9715743 E mail: associazione@santosepolcrofolignoets.it –

www.santosepolcrofolignoets.it