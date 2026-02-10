Pomeriggi del Lirico Sperimentale: Beniamino Gigli a Spoleto

Martedì 17 febbraio alle ore 18.00, presso la sede spoletina dell’Archivio di Stato (Largo Ermini 1), si terrà Beniamino Gigli a Spoleto, il secondo appuntamento dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale 2026, nell’ambito della rassegna Musica e Parole, organizzato in collaborazione con il personale dell’istituzione archivistica umbra.

A partire dai materiali conservati presso l’Archivio di Stato e l’archivio storico dello Sperimentale, l’incontro ricostruirà il rapporto tra Spoleto e Beniamino Gigli, una delle voci più celebri del Novecento. Attraverso un ricco corpus di documenti cartacei e fotografici provenienti dalle due collezioni, verranno ripercorse le diverse visite del tenore marchigiano in città, accompagnato dall’amico fraterno Adriano Belli, tra testimonianze ufficiali e curiosi aneddoti inediti.

A Spoleto, Gigli fu protagonista di numerosi concerti e produzioni operistiche, spesso organizzati a fini benefici, che lo videro più volte salire sul palcoscenico del Teatro Nuovo nel corso di quasi quarant’anni di carriera. La sua figura verrà approfondita non solo per la straordinaria parabola artistica, ma anche per il legame umano e culturale con Adriano Belli, che lo convinse ad accettare la carica di primo presidente onorario del Teatro Lirico Sperimentale. L’incontro sarà inoltre occasione per riscoprire una Spoleto inedita, attraverso giornali e fotografie d’epoca che restituiscono luoghi, volti e atmosfere della città tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento.

Interverranno Raffaella Clerici (Centro studi Belli-Argiris del Teatro Lirico Sperimentale), Cinzia Rutili (direttrice dell’Archivio di Perugia) e Stefano Ragni (docente Università Stranieri di Perugia). Ricerche archivistiche a cura di Maria Paola Bianchi. Interventi musicali di Nicola Di Filippo (tenore), accompagnato al pianoforte da Stefano Ragni.

L’incontro sarà a ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

I Pomeriggi del Lirico Sperimentale proseguiranno con due appuntamenti: Le donne dell’opera, musica e letture (Circolo del Clitunno, giovedì 30 aprile 2026, ore 18.00) e Tra passato e futuro, le locandine storiche nell’era del digitale (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, giovedì 28 maggio 2026, ore 18.00).