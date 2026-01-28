Polizia di Stato: sei nuovi Agenti assegnati ai Commissariati di P.S. di Città di Castello e Foligno

Ieri mattina, il Questore della provincia di Perugia, dr. Dario Sallustio ha ricevuto i sei nuovi Agenti in prova, assegnati dal Dipartimento della P.S., a decorrere dalla data odierna, alla Questura di Perugia.
I nuovi Agenti, dopo aver frequentato il corso di formazione presso i vari Istituti di formazione della Polizia di Stato, sono stati assegnati ai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Foligno e Città di Castello.
Durante il periodo di applicazione pratica, saranno affiancati dai colleghi più esperti che li aiuteranno nell’inserimento e nello svolgimento dei vari incarichi a cui verranno assegnati.
Laureati in diverse discipline, i nuovi Agenti potranno fornire un importante e qualificato contributo all’attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato al servizio dei cittadini.
Dopo l’accoglienza ed il saluto svoltosi stamane presso la Sala Riunioni della Questura, il Questore Sallustio ha formulato ai nuovi assegnati i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni del territorio
Lascia un commento