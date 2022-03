Polizia di Stato e Associazione “Donatorinati” insieme a Spoleto per la donazione di sangue

Centinaia gli allievi che hanno aderito all’iniziativa

Ieri mattina, presso l’Auditorium dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto “Rolando Lanari”, si è tenuto un incontro tra i rappresentati dell’Associazione “DONATORINATI” e i 310 Allievi Agenti del 216° corso di formazione.

All’incontro sono intervenuti il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, Maria Teresa Panone; il Presidente Nazionale dell’Associazione, Claudio Saltari; il Presidente di “DONATORINATI” per la Regione Lazio, Luca Repola e il Vicepresidente dell’Associazione, Mario De Santi che hanno condiviso con gli allievi l’importanza della donazione, grazie alla quale è possibile salvare ogni giorno tantissime vite umane. Sono infatti molteplici gli interventi chirurgici e le cure che necessitano si trasfusioni a scopo terapeutico.

I rappresentanti dell’associazione hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa che ha come obiettivo quello di dare un prezioso servizio alla collettività, così come quello reso quotidianamente dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato.

Gli allievi agenti hanno partecipato con vivo interesse e hanno aderito in centinai all’iniziativa. Nei prossimi giorni, infatti, si recheranno al Centro Trasfusionale di Spoleto per dare avvio alle donazioni.

“L’evento – sottolinea il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai – ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani allievi dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto sul concetto di donazione quale gesto di solidarietà e altruismo. È importante diffondere la cultura della donazione soprattutto tra i giovani. La loro adesione così convinta è motivo di orgoglio per la nostra Istituzione, da sempre attenta alla solidarietà sociale”.