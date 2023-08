Pol.Pen.Spoleto, in attacco c’è Mereu

Il ventenne ha detto si al progetto del Presidente Francesco Galli

Aria di novità alla Pol.Pen. in un mix di esperienza e gioventù.

È stata appena acquisita la voglia di sfondare del giovanissimo attaccante Alessio Mereu, classe 2003, dall’impegnatissimo e indaffaratissimo Direttore Sportivo Piero Santirosi.

Il DS, d’accordo con il Mister Fabrizio Santarelli, ha individuato nel ventenne Mereu la pedina ideale per mettere a frutto le precedenti esperienze del giocatore con le maglie di Foligno, Bm8 e Spoleto in tutti i ruoli d’attacco.

Il giocatore non ha esitato un attimo ad accettare la proposta Pol.Pen. dopo aver conosciuto il fresco progetto del Presidente Francesco Galli e del suo Vice Michele Tarli