Pol.Pen.Spoleto, colpo Baronci

Il difensore classe ’94 andrà a rinforzare la retroguardia di mister Santarelli

La POL. PEN. è lieta di annunciare il colpo messo a segno per il reparto difensivo, dove a vestire i colori biancoblu sarà un giocatore richiesto e sognato anche da molte squadre di categoria superiore.

Mister Santarelli chiede un rinforzo importante e subito viene accontentato con un pezzo da 90.

Lorenzo Baronci, classe ‘94, che nelle precedenti stagioni ha militato in categorie superiori fino alla serie D, si mette a disposizione di Mister Santarelli che torna ad allenarlo dopo anni.

Operazione conclusasi a costo zero dove Lorenzo ha deciso di abbracciare un progetto allo stesso tempo giovane e ambizioso grazie anche all’amicizia con il Presidente Galli che tanto lo ha voluto.

Alla domanda:

“Lorenzo, cosa ti ha spinto a vestire la maglia della POL. PEN. scendendo di categoria e rinunciando a benefit importanti ai quali eri ormai abituato da anni?”

Risponde:

“In realtà è stata una decisione molto semplice. Mi ha colpito il progetto e le persone che ne fanno parte.

Dopo diversi anni nel mondo del calcio avevo bisogno di qualcosa di diverso.

Dei benefit non ne voglio parlare, quello di cui ho bisogno è un ambiente sano e un clima familiare, componenti che a mio avviso contraddistingueranno la nostra annata.

Per di più ho un obiettivo: vincere tutti i campionati regionali e per ora mi mancano solo seconda e prima categoria”