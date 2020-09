La formazione Juniores non verrà iscritta al campionato nonostante i 35 ragazzi in rosa

(DMN) Spoleto – La formazione Juniores della Pol.Pen. Spoleto non prenderà parte al campionato 2020/2021. A darne l’annuncio é stata la presidente della società fondata nel 2018, Angela Giuseppina Carmeli. Alla base della decisione, le difficoltà dovute all’emergenza Covid alle quali si sono aggiunte “altre situazioni” che non hanno fatto assolutamente piacere all’appassionata presidentessa.

《In questi due anni e mezzo – ha detto la Carmeli a DMN – abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi che avevano abbandonato lo sport o erano stati messi da parte altrove, di poter giocare a calcio. Tanti li abbiamo tenuti occupati, togliendoli dalla strada o allontanandoli dalle cattive compagnie. Il nostro obiettivo principale non era vincere ma dare ai nostri ragazzi dei sani obiettivi da raggiungere e le porte della Pol.Pen., con tanti sacrifici da parte nostra, sono state sempre aperte a tutti. Oggi, con ben 35 ragazzi entusiasti di poter riprendere le attività della squadra Juniores, sono costretta a dire che per quest’anno non potranno giocare. Devo scusarmi con le loro famiglie. Per quale motivo? Diciamo che mi sento pugnalata alle spalle. Alcune realtà locali ci hanno ‘tolto la terra sotto i piedi’ ed io sono costretta a non iscrivere la squadra Juniores al campionato. Il nostro motto – ha sottolineato la presidente – é ‘Ama, Sorridi, Sogna’, questo purtroppo, per i nostri ragazzi più giovani , al momento, non é possibile》.

Prima squadra e Calcio a 5 – nonostante l’incertezza sulle date e le modalità di inizio dei rispettivi campionati la squadra di Seconda Categoria e quella di Calcio a 5, hanno avviato la preparazione. La squadra di Santarelli, da lunedì si allena sull’erba degli impianti sportivi di via Pietro Falchi mentre quella di Gusmeroli ha iniziato a sudare sul sintetico di San Venanzo.