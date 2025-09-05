Podium, il Partito Democratico: “Da cattedrale nel deserto a luogo di sport e socialità”

  Settembre 5, 2025
  Dalle sedi
    È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del palatenda, ribattezzato “Podium”, dopo i lavori di adeguamento e rifacimento di alcune parti ormai inutilizzabili. Il taglio del nastro si terrà domenica 14 settembre ed è con grande soddisfazione che il Pd parteciperà all’evento. Si può affermare che questa realizzazione è stata  sostenuta dai Democratici che nello sport, in tutte le sue articolazioni, crede e si adopera per l’alto valore sociale che svolge. Determinante è stato l’apporto dato dalla dirigente del Comune di Spoleto Dina Bugiantelli e dell’ufficio sport nel portare a compimento, dal punto di vista amministrativo, il project financing in sinergia con Damiano Suadoni, imprenditore e presidente della società sportiva dilettantistica Palasport Spoleto.
    “In qualità di ex vicesindaco con delega allo sport – dichiara il segretario del Pd e consigliere regionale, Stefano Lisci – saluto con soddisfazione questo risultato. Ringrazio Damiano Suadoni per la disponibilità e soprattutto la dirigente dottoressa Dina Bugiantelli e l’ufficio sport per la determinazione con la quale hanno raggiuntol’obiettivo.  Non si è trattato di un semplice restyling, ma di un recupero che rende alla città una struttura sportiva polifunzionale con spazi messi a disposizione del Comune e delle realtà cittadine. Mi fa enormemente piacere evidenziare che, grazie a questo intervento,  tornerà in attività, in un luogo consono, la gloriosa palestra di boxe del maestro Gianni Burli che tanti campioni ha dato a questa ‘nobile arte’. Il Podium – conclude Lisci – costituisce un altro tassello del piano generale di riqualificazione degli impianti sportivi della città. Infatti il piano, oltre al restyling delle palestre scolastiche degli impianti sportivi del Flaminio e di San Nicolò, prevede il rifacimento della pista d’atletica,  del campo sportivo con annesso palazzetto e di tutte quelle strutture che sono e saranno a completa disposizione delle società sportive e dei cittadini”.

