Podium, il Partito Democratico: “Da cattedrale nel deserto a luogo di sport e socialità”

È iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione del palatenda, ...
Al via l’edizione 2025 de La SpoletoNorcia in MTB, la dodicesima dalla sua istituzione. ...
(DMN) Spoleto – si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi in piazza de ...
Immediata vigilia del primo impegno ufficiale della Ducato Futsal per la stagione 2025-2026, con ...
Continuano i lavori di rifacimento della segnaletica stradale in alcune vie della città. Nello ...
Questa mattina la Giunta comunale ha incontrato il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia ...
In occasione dello svolgimento degli eventi sportivi “La Spoleto-Norcia in MTB” e “La Spoleto-Norcia ...
Venerdì 5 settembre dalle ore 16.30 le porte della scuola in via Nursina saranno ...
Saranno circa 150 gli stalli di vendita, le tradizionali “bancarelle”, che quest’anno esporranno i ...
La 79a Stagione lirica sperimentale si chiude con l’opera buffa in quattro atti Le ...
La Nuova Pallavolo Spoleto annuncia con entusiasmo l’arrivo di Francesco Sacchinelli come nuovo allenatore ...
Al via le prime attività del progetto “Bici in Comune” Cluster 2, finanziato dal ...
Sulla vicenda della gestione delle Farmacie Comunali, che abbiamo sollevato ...
Il Fantapadel si tinge di rosa… Ci siamo!!!!!!! per la seconda volta a Spoleto ...
L’intero panorama culturale e artistico umbro si unisce nel porgere le più sentite congratulazioni ...
