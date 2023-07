Podismo, Marcella Munnicchi e Riccardo Ridolfi vincono la 26^ Spoleto-Monteluco

Questa mattina si è disputata una delle grandi classiche della corsa su strada in Umbria. I risultati di tutti atleti in gara

(DMN) Spoleto – lo spoletino Roccardo Ridolfi , della 2S Atletica Spoleto e Marcella Munnicchi della GR432 ASD TRACK & FIELD MA hanno vinto l’edizione 2023 della Spoleto-Monteluco, una delle grandi classiche del posismo umbro, organizzata dalla 2S Atletica Spoleto. Una corsa di 7 km, tutti in salita, dalla basilica di San Pietro extra moenia fino alla vetta del Monte del Bosco Sacro. Al via 62 uomini e 18 donne.

Uomini – come detto, a tagliare per primo il traguardo é stato Ridolfi con 27′:52″ (passo 3:59) , seguito da Giulio Moriconi dell’ Atletica Winner Foligno con 28′:20″. Terza piazza per Gianfilippo Grillo dell’ #ILOVERUN ATHLETIC TERNI con 28′:44″.

Donne – la prima donna a tagliare il traguardo é stata Marcella Munnicchi del GR432 ASD TRACK & FIELD MA con 33′:42″ (passo 4:49) . Seconda piazza per Emanuela Varasano dell’ ASSISI GIGLIO ROSSO FIRENZE con 34:59 mentre la terza posizione é stata conquistata da Tamara Trovato (Runcard) con 35′:00″.

Risultati da www.atleticainumbria.it

Uomini

1 RIDOLFI RICCARDO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:27:52

3:59 2 MORICONI GIULIO – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:28:20

4:03 3 GRILLO GIANFILIPPO – #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 00:28:44

4:06 4 CONTI PIERGIORGIO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:29:33

4:13 5 FALOMI SIMONE – PALO DEL COLLE 00:29:48

4:15 6 CALANDRI ENRICO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:30:04

4:18 7 DI PRIAMO ALESSANDRO – AT RUNNIG 00:30:13

4:19 8 NOTTOLINI CLAUDIO – GR432 ASD TRACK & FIELD MA 00:30:25

4:21 9 FIORUCCI MICHELE – TIFERNO RUNNERS 00:30:44

4:23 10 MENICOCCI GIORGIO – O.S.O. OLD STARS OSTIA 00:31:42

4:32 11 MAZZOCCANTI LUCA – PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. 00:31:45

4:32 12 PETRINI DANIELE – #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 00:32:10

4:36 13 REGNO ALEX – ATL.CASTENASO CELTIC DRUID 00:32:18

4:37 14 DI STEFANO SILVIO – GRIFO RUNNERS PERUGIA AS 00:32:55

4:42 15 BEVILACQUA PAOLO – L’UNATICI ELLERA CORCIANO A 00:33:49

4:50 16 MICELI MIRCO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:33:58

4:51 17 PINCANELLI DIEGO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:34:48

4:58 18 TINELLI FABRIZIO – #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 00:34:57

5:00 19 MARTELLINI PAOLO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:35:02

5:00 20 BERTOLINI ADEMARO – GRIFO RUNNERS PERUGIA AS 00:35:42

5:06 21 TYOULI RACHID – 2S ATLETICA SPOLETO 00:36:08

5:10 22 CARLINI MARCO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:36:13

5:10 23 ROSATI PAOLO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:36:19

5:11 24 LOFFEDRO ANTONIO – ATHLON BASTIA 00:37:04

5:18 25 SANTINI ANDREA – 2S ATLETICA SPOLETO 00:37:25

5:21 26 D’ANNIBILE MASSIMILIANO – PODISTICA SOLIDARIETA’ 00:37:34

5:22 27 MIGNOZZETTI ANTONIO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:37:54

5:25 28 MATTIOLI CLAUDIO – ATLETICA AVIS PERUGIA 00:37:58

5:25 29 COCCIOLO ISMAELE – TERNANA MARATHON CLUB A. 00:38:10

5:27 30 GUERCINI FEDERICO – ATLETICA IL COLLE ASD 00:38:31

5:30 31 BROCCOLETTI MIRKO – ATL.STUD.RIETI ANDREA MILAR 00:38:52

5:33 32 CIOTTI GABRIELE – 2S ATLETICA SPOLETO 00:38:52

5:33 33 DOMINICI GIACOMO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:39:11

5:36 34 COVARELLI MAURO – ATLETICA AVIS PERUGIA 00:39:20

5:37 35 RAFFAELLI MARCO – L’UNATICI ELLERA CORCIANO A 00:39:25

5:38 36 MORETTI MICHELE – ATLETICA IL COLLE ASD 00:39:32

5:39 37 ALUNNI PINI MARCO – ATLETICA IL COLLE ASD 00:39:56

5:42 38 BARONI TIZIANO – ATL.CSAIN PERUGIA 00:40:35

5:48 39 DEL GALLO ALESSANDRO – LIBERTAS 2S 00:40:47

5:50 40 BRUNETTI CARLO – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:40:49

5:50 41 GERMANI GIUSEPPE – POLISPORTIVA MOTALTO ASD 00:41:15

5:54 42 MENDICINO SALVATORE – RUNCARD 00:41:34

5:56 43 BUCCHINI LUCA – 2S ATLETICA SPOLETO 00:42:18

6:03 44 POGGIANTI FRANCESCO – ATLETICA AVIS PERUGIA 00:42:44

6:06 45 NAPPI ENRICO – GRIFO RUNNERS PERUGIA AS 00:42:45

6:06 46 MAZZOLI MASSIMILIANO – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:43:06

6:09 47 MARINANGELI ADRIANO – A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI 00:43:10

6:10 48 SCOTTOLI VINCENZO – UISP VITERBO 00:43:43

6:15 49 CIACCIO PIERLUIGI – ATLETICA IL COLLE ASD 00:43:53

6:16 50 GASPARRI FABIO – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:43:59

6:17 51 LATINI GIUSEPPE – RUNCARD 00:44:35

6:22 52 ERESIA ANGELO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:44:35

6:22 53 SVERO NETO IONE – A.S.D. VITERBO RUNNERS 00:46:35

6:39 54 MARIOTTI CARLO – AMATORI PODISTICA TERNI 00:46:49

6:41 55 CHIODETTI DANIELE – 2S ATLETICA SPOLETO 00:47:19

6:46 56 PLACIDI CESARE – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:47:21

6:46 57 GRILLO GIACOMO – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:47:43

6:49 58 VERSIGLIONI GIANLUCA – GRIFO RUNNERS PERUGIA AS 00:48:23

6:55 59 BASSETTI LUCIO – 2S ATLETICA SPOLETO 00:49:24

7:03 60 BARONI CRISTIAN – 2S ATLETICA SPOLETO 00:50:34

7:13 61 DI BATTISTA EMILIANO – LIBERTAS 2S 00:50:36

7:14 62 FIORANI SILVIO – ATLETICA WINNER FOLIGNO 00:51:02

7:17

Donne