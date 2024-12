Podismo, la pioggia non ferma la Morgnano-Spoleto-Morgnano. Vittoria per Moriconi e Poesini

(DMN) Spoleto – una fredda pioggia battente non ha fermato, questa mattina, i 110 (89 uomini e 21 donne, suddivisi in 30 squadre) runner della 46ma edizione della classica del podismo umbro Morgnano-Spoleto-Morgnano, organizzata magistralmente dall’Atletica 2S Spoleto. 14 chilometri disegnati dalla centralissima Piazza del Mercato fino a Morgnano che hanno visto la vittoria, tra gli uomini, di Giulio Moriconi dell’Atletica Winner Foligno con il tempo di 00.47.18. In campo femminile a trionfare è stata Federica Poesini dell’Atletica Castello con 00.59.54.

La classifica completa è consultabile a questo link: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20243791