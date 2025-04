Podismo, il 4 maggio appuntamento con la “Ponte Night Run”

Torna con la sua terza edizione la “Ponte Night Run”, destinata il 4 maggio a far vivere a Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia, una domenica di sport e di festa per grandi e bambini. Una gara sulla distanza certificata di 10 chilometri (con l’assegnazione dei titoli umbri Fidal assoluti e master della specialità e i titoli italiani Csen) con partenza alle 18.30, preceduta dalle gare per i bambini. Una competizione organizzata dall’Atletica Il Colle e dalla Podistica Volumnia (in collaborazione con la locale Consulta dei rioni e delle associazioni, il locale Centro socio culturale primo maggio e l Pro Ponte) che si annuncia quanto mai spettacolare, su una distanza certificata dalla Fidal e con l’emozione suscitata dal dover ripetere per cinque volte un percorso pianeggiante di 2mila metri. Dopo le prime due edizioni di promozione e di successo, questo nuovo appuntamento è destinato a lanciare la competizione anche a livello nazionale, grazie alla presenza di atleti d élite in arrivo da fuori regione. La partenza sarà nella centralissima Via Manzoni (con ritrovo in piazza Don Annibale Valigi ore 16), con lo spettacolo garantito anche per chi assisterà lungo il tracciato. Le iscrizioni (15 euro sino al 2 maggio) sono ancora aperte attraverso la piattaforma www.icron.it e saranno premiati con buoni acquisti i primi cinque uomini (con premi di qualità sotto i 30’ finali) e le prime cinque donne (premi di qualità sotto i 34’), oltre ai premi di categoria (informazioni possibili alla mail ponten@atleticailcolle.it o tel/wathsapp 3356207383). La giornata, sotto il coordinamento di Samuele Moretti, sarà quanto mai intensa, visto che dopo il successo dello scorso anno saranno riproposte le gare giovanili sulla distanza di 60 metri con iscrizione gratuita per tutti i bambini tra i 5 e i 13 anni (sino alle 20 di venerdì 2 maggio alla mail turris.torgiano@gmail.com o domenica 4 maggio sino alle 15.30 (info tel 3358355402 oppure 3339230231).