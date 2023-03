Podismo, grande successo per la “Trocco del lupo trail”

Vittoria per Nicola Zibetti dell’Atletica Winner Foligno e per Ana Nanu dell’ Atletica Rimini Nord Santarcangelo

E’ andata in archivio la prima edizione del “Trocco del lupo trail”, disputata nei boschi di San Terenziano di Gualdo Cattaneo. Emozioni al traguardo, con la vittoria allo sprint dopo i 13 km del percorso tra Nicola Zibetti della Winner Foligno e Lorenzo Bronchinetti della Molon Labe, battuto proprio sulla curva finale, dopo aver entrambi staccato Francesco Paupini dell’Osteria dei podisti, Tra le donne c’è stato un successo più netto da parte di Ana Nanu dell’Atletica Rimini Nord Sant’Sarcangelo, davanti a Deborah Molinaro della stessa Molon Labe e ad Irene Enriquez dell’Atletica Capanne. Tra le società successo della Molon Labe, che ha preceduto l’Atletica Winner Foligno e la Uisport Avis Todi. La gara è stata organizzata sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas Umbria e c’è stata grande soddisfazione alla fine per gli organizzatori della Pro loco presieduta da Loris De Luca, dell’amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo rappresentata dall’assessore Marco Brunelli, l’Asd Trocco del Lupo Mtb guidata da Aldo Coccetta, il Cdp Atletica Perugia, con responsabile tecnico della manifestazione Anna Maria Falchetti, e la folta schiera di volontari e i collaboratori del paese di San Terenziano. Per tutti i complimenti da parte dei partecipanti, per una magnifica giornata di sport. Collateralmente, sullo stesso percorso si è disputata anche la non competitiva ed una passeggiata di 5 km aperta a tutti. Pienamente raggiunti gli obiettivi di offrire un ulteriore appuntamento di corsa podistica per valorizzare il patrimonio naturale di un angolo davvero incontaminato dell’Umbria, con partenza ed arrivo in piazza Vittorio Emanuele nel paese di San Terenziano, per poi raggiungere attraverso i boschi la cosiddetta pietra del “Trocco del lupo”, da cui prende il nome la gara stessa. Per tutti, appuntamento alla prossima edizione.

Arrivo Maschile: 1) Nicola Zibetti (Winner Foligno) 54.59; 2) Lorenzo Bronchinetti (Molon Labe) 55.00; 3) Francesco Paupini (Osteria dei podisti) 55.10; 4) Federico Gemma (Winner Foligno) 55.20; 5) Marco Orlandi (Gubbio Runners) 57.39,

Arrivo Femminile: 1) Ana Nanu (Atletica Rimini Nord Santarcangelo) 1.04.09; 2) Deborah Molinaro (Molon Labe) 1.04.23; 3) Irene Enriquez (Atletica Caspanne) 1.04.43; 4) Sara Cortona (Atletica Il Colle) 1.05.07; 5) Monia Ventura (Molon Labe) 1.12.55.