Podismo, grande successo per “Giro delle sette chiese” a Beroide

Ai nastri di partenza 158 atleti e 31 squadre.

Sul podio, oltre ai vincitori Elena Petrini e Marco Melchiorri, la soddisfazione per la riuscita dell’evento.



La Proloco di Beroide, dopo giorni di intensi preparativi, festeggia con orgoglio, tra gli applausi generali e i complimenti dei partecipanti, il successo del “Giro delle sette Chiese”, una 10 km di corsa competitiva organizzata in collaborazione con la 2S Atletica Spoleto e con il patrocinio del Comune di Spoleto.

All’appuntamento, previsto per Domenica scorsa 5 Giugno, hanno risposto in tanti: 158 podisti, tra i più forti della zona, in rappresentanza di 31 squadre anche di fuori regione. E così, in una giornata dalle perfette condizioni meteorologiche, a Beroide è stato protagonista lo sport e per le strade di campagna, tra le bellezze naturalistiche e storiche del territorio, si è snodato il serpente colorato dei runners.

Emozionante vederli partire, tra gli entusiasmi generali, e correre un tragitto dagli incantevoli scenari, dove in mezzo al verde del paesaggio e al giallo dei campi di grano si svelano i profili e le facciate di sette chiese tardo medievali, veri gioielli d’arte e cultura, tutti da riscoprire ed ammirare. Il nome della gara prende infatti spunto dal libro, redatto qualche anno fa, che racconta di Beroide e descrive le numerose e interessanti chiese dei territori vicini, per far conoscere una parte di storia e di arte in larga misura ancora ignorata.

L’itinerario, per lo più pianeggiante, con partenza ed arrivo a Beroide, ha collegato le frazioni limitrofe di Azzano, San Paolo e Santa Maria in Campis e prevedeva negli ultimi 300 metri la novità di un pezzo di strada su terra battuta.



L’evento è stato accolto con entusiasmo e partecipazione dagli abitanti della zona che hanno collaborato ed assistito con il piacere di poter nuovamente condividere felici momenti di vita sociale all’aria aperta dopo lo stop imposto dalla pandemia. Una corsa dunque metafora della ripartenza, all’insegna del piacere dello stare insieme, dove l’ingrediente vincente è stato l’impegno di tutti.

All’arrivo, ad attendere gli atleti prima della premiazione, un gradito ristoro ed una consumazione presso il bar del paese, dove un maxi schermo ha proiettato i risultati e la classifica generale, oltre a un generoso pacco gara con la maglia della manifestazione.

Per la categoria in rosa si è distinta la giovanissima spoletina Elena Petrini della Iloverun Athletic Terni, mentre tra gli uomini ha dominato la gara Marco Melchiorri, della Atletica Winner Foligno, che fin dalle primissime battute è partito in volata. Premio speciale per quest’ultima società, la Atletica Winner Foligno, che ha partecipato alla competizione con ben 35 suoi atleti.

Molti i trofei distribuiti per le varie categorie durante la cerimonia di premiazione che si è svolta con la partecipazione di buona parte della Giunta Comunale, il primo cittadino Andrea Sisti, il vicesindaco Stefano Lisci, gli assessori Letizia Pesci e Agnese Protasi e con l’intervento di Anna Ciri, main sponsor della manifestazione. La corsa ha infatti ricevuto l’intestazione di Memorial Alberto e Francesco Ciri, notissimi imprenditori agricoli, recentemente scomparsi, molto cari a questi luoghi e queste terre.

Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti che superano ampiamente le aspettative e ci ripagano del lavoro svolto- Afferma il Presidente della Proloco di Beroide Diego Quatrinelli – E’ stato bello condividere questo entusiasmo e riassaporare la soddisfazione del “ben fatto”. Ringrazio ufficialmente il Comune di Spoleto, la Società Atletica 2S , la famiglia Ciri, tutti gli sponsor e il Consiglio Direttivo della Proloco di Beroide. Nei nostri paesi, nelle strade di questa periferia Spoletina abbiamo respirato quell’aria di festa paesana del passato che tanto ci contraddistingue e ci mancava.”

E se questo anno è stato solo un banco di prova, l’appuntamento è per il 2023, per una edizione ancor più ambiziosa e ricca di proposte per tutti.