Podismo, grande attesa per la seconda edizione de “Il Giro delle sette chiese”

Appuntamento a Beroide domenica 2 luglio

(DMN) Spoleto – grande attesa tra gli appassionati di running per la seconda edizione de “Il Giro delle Sette Chiese”, gara competitiva di 10 km e 150 mt in un tracciato che, partendo da Beroide, si snoda tra le bellezze paesaggistiche del territorio attraversando le frazioni limitrofe di Azzano, San Paolo e Santa Maria in Campis.

L’evento, organizzato dalla A.S.D. 2S Atletica Spoleto, con il patrocinio della Pro Loco di Beroide e del Comune di Spoleto, è inserito nel calendario Fidal e riceve l’intestazione di 2^ Memorial Alberto e Francesco Ciri, pilastri dell’imprenditoria agricola del luogo.

Potranno partecipare alla gara tutti i tesserati Fidal, i possessori di Runcard e gli iscritti agli EPS. Le iscrizioni sono possibili sul portale www.icron.it e daranno diritto al ritiro del pacco gara e del pettorale.

Per tutti gli atleti il ritrovo è alle 7,30 di domenica 2 Luglio presso l’area Verde di Beroide, dove saranno allestiti la partenza e l’arrivo, mentre l’inizio della competizione è previsto per le 9.00.