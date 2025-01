Podismo, a San Terenziano torna il “Trocco del lupo trail”

Appuntamento domenica 2 marzo a San Terenziano (PG) con la terza edizione del “Trocco del lupo trail”, gara podistica in programma con partenza (ore 9.30) ed arrivo nella piazza della frazione di Gualdo Cattaneo. Quest’anno la gara raddoppia, visto che al percorso sulla distanza di 13 km è stata aggiunta quella classica di 23 km. Ad organizzarla sono la Pro loco presieduta da Lorenzo Rocchi insieme a L’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia, con il patrocinio della Fidal Umbria, dell’Endas, del Coni e del Comune di Gualdo Cattaneo. Ci sarà anche la Non competitiva e il Walking Trail sullo stesso tracciato più breve, oltre ad una passeggiata di 5 km aperta a tutti. Gli obiettivi sono quelli di consolidare nel panorama regionale un appuntamento di corsa che nelle sue prime edizioni ha raccolto ampi consensi e soprattutto di far conoscere il territorio circostante, tra le suggestioni delle campagne e il fascino boschi tipici dell’Umbria. Si partirà dalla piazza del paese di San Terenziano per poi raggiungere attraverso percorsi naturali la cosiddetta pietra del “Trocco del lupo”, da cui prende il nome la gara stessa. Per la buona riuscita della manifestazione (informazioni ai numeri 3289811968 – 360343785 – 3396257384) si stanno impegnando la Pro Loco e l’amministrazione comunale, unitamente alla comunità locale con i propri volontari. Alla gara competitiva potranno partecipare gli atleti in possesso di tessera Fidal in corso di validità, di tessera Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal Coni, per l’atletica leggera) e di Runcard. Il ritrovo sarà alle ore 8 in Piazza Vittorio Emanuele, dove ci saranno anche la partenza e l’arrivo. Le iscrizioni sono possibili al sito www.icron.it al costo di 13 euro (per la 13 km) e di 23 euro (per la 25 km), ma ci si potrà iscrivere anche la mattina della gara al costo rispettivamente di 15 e 25 euro. Verranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne e i primi tre uomini e donne delle categorie maschili e femminili. Il pacco gara sarà garantito a tutti i partecipanti, che potranno usufruire anche di spogliatoi e docce. La gara si disputerà in qualsiasi condizione atmosferica che possa garantire la sicurezza degli atleti lungo il percorso.