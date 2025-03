Podismo, a Perugia il 6 aprile torna “ChocoRun”

Torna il 6 aprile l’appuntamento a Sant’Andrea delle Fratte di Perugia con la “ChocoRun”, la tradizionale corsa podistica riservata agli adulti abbinata anche quest’anno al “Trofeo Circolo Dipendenti Perugina” giovanile e valevole quale prima tappa del rilanciato circuito Endas Podismo. La “ChocoRun” si presenterà quest’anno in una versione completamente rinnovata, visto nel rispetto delle sue origini come il “5000 di Perugia”, si disputerà ancora sulla distanza di circa 5 chilometri, ma su un tracciato completamente inedito, su strade di campagna e lanciando lo slogan “zero asfalto”, ovvero con il 95% di percorso su strade bianche e di terra (solo la linea di partenza e quella di l’arrivo saranno su catrame. La gara, che gode del sostegno della Nestlè Perugina per i premi a tutti i partecipanti, si svolgerà con inizio alle 10.40 circa, ovvero dopo la fine delle gare dei bambini. La manifestazione di Sant’Andrea delle Fratte gode del patrocinio del Comune di Perugia, oltre che della stessa Fidal, del Coni e dell’Endas Umbria. A curare l’organizzazione saranno le squadre dei L’Unatici Ellera Corciano e del Cdp Atletica Perugia, il gruppo giovanile di atletica del Circolo Dipendenti Perugina, che parteciperà ovviamente anche con i propri atleti e che sta crescendo nella propria attività, sotto il coordinamento dei vertici dello stesso Cral aziendale, guidato da Marco Ballerani e Federico Mariangeloni, che da tempo si stanno prodigando per poter garantire anche in questa occasione la miglior accoglienza ai partecipanti. Il ritrovo dei concorrenti sarà presso il Circolo Dipendenti Perugina di Sant’Andrea delle Fratte (Via Migliorati, 21) con l’inizio delle gare riservate ai bambini fissato per le 09.30 con i Pulcini e a seguire tutte le altre, sia maschili e femminili. Le distanze andranno dai 100 metri per i più piccoli, passando poi alle tre categorie degli Esordienti, ai Ragazzi, ai Cadetti, agli Allievi e agli adulti. Previsti tanti premi e riconoscimenti per tutti a base di cioccolato e prodotti dolciari. La manifestazione coordinata da Anna Maria Falchetti (per informazioni si può contattare il numero 360343785) è aperta a tutti i tesserati Fidal, ma anche degli altri enti di promozione sportiva riconosciuti (con possibilità anche di chiedere il tesseramento in preiscrizione).