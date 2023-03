Podio per i bikers del 2010 GravityTeam al via dell’Umbria Enduro Circuit

Brillanti risultati che permettono al team Spoletino di conquistare la 5^ posizione della speciale classifica di squadra

Sold-out per la prima prova del Enduro Circuit Umbria con oltre 230 bikers ai cancelletti di partenza, provenienti da tutto il centro Italia. Ottima l’organizzazione curata dai ragazzi della BKE – Billera che hanno superato a pieni voti questo importante appuntamento, allestendo un circuito gara con 4 prove speciali cronometrate in discesa e impegnativi trasferimenti lungo i 28 km per oltre 1.000 metri di dislivello ricavati all’interno del Perugia Vecchia Bike Park.

Grazie all’impegno delle tre associazioni BKE, Powerbikes e 2010 GravityTeam, si è riusciti a riportare in Umbria uno dei più attesi e avvincenti circuiti di mountain bike e l’eccezionale successo riscontrato in termini di presenze in questa gara di avvio del Enduro Circuit Umbria, testimonia quanto interesse desti questo tipo di competizioni sia tra gli amanti delle ruote grasse, sia tra il numeroso pubblico raccolto lungo i passaggi tecnici più spettacolari.

Al termine delle 4 prove speciali, sia aggiudicano la classifica assoluta

RUFFINI BERNARDO A.S.D.RAVEN TEAM SALVINI MANFREDI YOUNG RIDERZ PISTOIA BRUNETTI AMAR TEAM AS BIKE

podio per gli allievi e per gli esordienti

SORDINI FILIPPO FAST FORWARD SSD ARL AL BUGIOLACCHIO HEAVEN MUDDY BIKE TEAM A.S.D. AL LANCI MICHELANGELO ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM AL PIOLI FRANCESCO TERNANA-BIKE22 ES MUSIANI GIULIO TERNANA-BIKE22 ES MARCANTONINI MICHELE BKE CYCLING TEAM ES

Ottime prestazioni del 2010 GravityTeam con il primo posto nella categoria e-mtb femminile ottenuto da Federica Mancinelli e con Marco Nizzi e Federico Arronenzi rispettivamente secondo e terzo nella categoria e-mtb EB2; brillanti risultati che permettono al team Spoletino di conquistare la 5’ posizione della speciale classifica di squadra, primeggiata da ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM.

Prossimo appuntamento con l’Enduro Circuit Umbria domenica 30 aprile a Perugia, per la prova Urban Race organizzata da PowerBikes