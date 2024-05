Playout, Ternana-Bari 0-3

(DMN) Terni – la Ternana retrocede in Serie C. Al Liberati il Bari di Giampaolo passa 0-3 e condanna le Fere all’amara retrocessione in terza serie.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola (Cap.), Dalle Mura, Lucchesi (32′ st Dionisi); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (1′ st Raimondo), Carboni (11′ st De Boer); Pereiro, Distefano. A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sørensen, Ferrara, Viviani, Łabojko, N’Guessan. All.: Roberto Breda

Bari (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare (Cap.), Vicari; Dorval (42′ st Matino), Maita (42′ st Acampora), Maiello (11′ st Lulic), Benali, Ricci; Sibilli (42′ st Sibilli), Nasti (28′ st Morachioli). A disp.: Oliveira, Bellomo, Achik, Zuzek, Akpa-Chuckwu, Colangiuli, Aramu. All.: Federico Giampaolo

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma 1)

Assistenti: Ciro Carbone (sez. Napoli), Alessandro Giallatini (sez. Roma 2)

IV Ufficiale: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia), AVAR: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia)

Marcatori: 47′ pt Di Cesare (B.), 6′ st Ricci (B.), 20′ st Sibilli (B.)