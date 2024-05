Playout, Bari-Ternana 1-1

(DMN) Bari – termina in perfetta parità la sfida di andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana. Al vantaggio di Nasti ha risposto Pereiro con la complicità di Di Cesare che con una deviazione ha messo fuori causa il proprio portiere. Ai rossoverdi, che nel primo tempo hanno colpito due pali e fallito un calcio di rigore con Casasola, nella sfida di ritorno in programma tra una settimana al Liberati, per mantenere la categoria basterà non perdere in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto ai galletti.

Bari (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare (Cap.), Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Bellomo (21′ st Achik), Acampora (1′ st Maita), Sibilli (28′ st Kallon); Nasti (28′ st Puscas). A disp.: Brenno, Matino, Lulic, Zuzek, Colangiuli, Aramu, Morachioli, Dorval. All.: Marco Giampaolo

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola (Cap.), Dalle Mura, Lucchesi (40′ st N’Guessan); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (15′ st De Boer), Carboni (28′ st Raimondo); Pereiro (40′ st Dionisi), Distefano (40′ st Zoia). A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Sørensen, Ferrara, Viviani, Łabojko. All.: Roberto Breda

Arbitro: Gianluca Aureliano (sez. Bologna)

Assistenti: Alessio Berti (sez. Prato), Dario Cecconi (sez. Empoli)

IV Ufficiale: Alessandro Prontera (sez. Bologna)

VAR: Aleandro Di Paolo (sez. Avezzano), AVAR: Matteo Gariglio (sez. Pinerolo)

Marcatori: 14′ st Nasti (B.), 32′ st Pereiro (T.)