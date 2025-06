Playoff, Ternana-Pescara 0-1, ora serve l’impresa

(DMN) Terni – la Ternana di Fabio Liverani, costretta in 10 dopo soli 12′ per un carrellino rosso a Vallocchia, esce sconfitta dal Liberati nella gara di andata della finale playoff di Serie C contro il Pescara di Silvio Baldini. Per gli abruzzesi decisiva una rete di Letizia, deviata da Aloi, nella ripresa. Sabato la gara di ritorno allo stadio “Adriatico” dove le fere saranno chiamate a vincere (almeno 1 rete di scarto per portare la sfida ai supplementari) per guadagnarsi l’ultimo posto disponibile in Serie B.

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano (Cap.), Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio (19′ Fazzi), Cicerelli (81′ Millico); Ferrante (46′ Cianci). A disp.: Vitali, Maestrelli, Valenti, Montenegro, Damiani, Bellavigna, Romeo, Ciammaglichella, Donnarumma. All.: Fabio Liverani

Pescara (4-3-3): Plizzari (Cap.); Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi (70′ Valzania), Squizzato (19′ Kraja), Dagasso (81′ De Marco); Merola, Ferraris (70′ Tonin), Bentivegna (46′ Cangiano). A disp.: Saio, Profeta, Alberti, Brosco, Crialese, Pellacani, Staver, Lonardi, Saccomanni, Arena. All.: Silvio Baldini

Arbitro: Andrea Zanotti (sez. Rimini)

Assistenti: Glauco Zanellati (sez. Seregno), Simone Pistarelli (sez. Fermo)

IV Ufficiale: Niccolò Turrini (sez. Firenze)

VAR: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia), AVAR: Luca De Angeli (sez. Milano)

Marcatori: 57′ Letizia (P.)