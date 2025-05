Playoff, Ternana-L.R. Vicenza 3-1, un tris che porta in finale

(DMN) Terni – una Ternana solida batte il Vicenza e si qualifica per la finale dei playoff di Serie C. A contendere alle Fere un posto in cadetteria sarà il Pescara che, in semifinale, ha avuto la meglio sull’Audace Cerignola. La gara di andata si giocherà lunedì 2 giugno al “Libero Liberati”.

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano (Cap.), Martella; Casasola (92′ Maestrelli), Aloi (66′ Corradini), Vallocchia, Tito; Curcio (66′ Ciammaglichella), Cicerelli (92′ Fazzi); Ferrante (66′ Cianci). A disp.: Vitali, Millico, Valenti, Montenegro, Damiani, Brignola, Bellavigna, Romeo, Donnarumma. All.: Fabio Liverani

Vicenza (3-5-2): Confente; Cuomo (66′ Sandon), Leverbe, Laezza (66′ Morra); De Col, Carraro (77′ Rossi), Ronaldo (46′ Della Morte), Zonta (77′ Della Latta), Costa (Cap.); Ferrari, Rauti. A disp.: Massolo, Gallo, Beghetto, Capone, Garnero, Fantoni. All.: Stefano Vecchi

Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. Palermo)

Assistenti: Marco Sicurella (sez. Seregno), Vincenzo Andreano (sez. Foggia)

IV Ufficiale: Luca De Angeli (sez. Milano)

VAR: Matteo Gariglio (sez. Pinerolo), AVAR: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)

Marcatori: 12′ Curcio (T.), 57′ Aloi (T.), 61′ Laezza (V.), 67′ Cianci (T.)