Playoff, Pescara-Ternana 0-1, De Boer illude, Plizzari porta il Pescara in B

(DMN) Pescara – il Pescara di Silvio Baldini vola in Serie B. I rigori sorridono alla formazione abruzzese dopo una prestazione monumentale dell’ex Plizzari.

Più Ternana che Pescara nel primo tempo; i rossoverdi ,con gli abruzzesi rimasti in 10 uomini a metà ripresa per l’espulsione diretta di Degasso, hanno trovato il vantaggio con De Bour al 76′ portando la sfida ai supplementari alla luce dello 0-1 conquistato nella sfida di andata al Liberati.

Nel secondo supplementare, Plizzari si è infortunato ed ha stretto i denti per essere tra i pali negli eventuali rigori. Lo stesso ex portiere rossoverde era stato migliore in campo per una serie di parate prodigiose nei tempi regolamentari.

Ai calci di rigore, tre patate di Plizzari (Ferrante e Casasola e Donnarumma) hanno concesso al Pescara l’ultimo posto disponibile in Serie B 2025/2026.

Pescara (4-3-3): Plizzari (Cap.); Pierozzi, Lancini (30′ pt Pellacani, 1′ st Lonardi), Letizia, Moruzzi; Meazzi (5′ pts De Marco), Kraja, Dagasso; Bentivegna (22′ st Valzania), Ferraris (1’pts Arena), Cangiano (12′ st Tonin). A disp.: Saio, Profeta, Alberti, Brosco, Crialese, Staver, Saccomanni, Berardi. All.: Silvio Baldini

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli (12′ st Damiani), Capuano (Cap.), Martella; Casasola, Aloi (12′ st De Boer), Donati, Tito (28′ st Donnarumma); Curcio (12′ st Ciammaglichella, 3′ pts Millico), Cicerelli; Cianci (1′ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Corradini, Valenti, Montenegro, Damiani, Bellavigna, Romeo. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Andrea Calzavara (sez. Varese)

Assistenti: Andrea Zezza (sez. Ostia Lido), Ayoub El Filali (sez. Alessandria)

IV Ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta (sez. Molfetta)

VAR: Federico La Penna (sez. Roma 1), AVAR: Maria Marotta (sez. Sapri)

Marcatori: 31′ st De Boer (T.)

Sequenza calci di rigore: Tonin (P.) gol, Ferrante (T.) parato, Moruzzi (P.) gol, Millico (T.) gol, Kraja (P.) parato, Casasola (T.) parato, Lonardi (P.) gol, Donnarumma (T.) parato.